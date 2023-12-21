 

Под стать одному их самых модных праздничных нарядов: тренды блестящего маникюра с глиттером на новогодние праздники

21.12.2023, 18:15, Разное
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На новогодние праздники можно добавить немного блеска в создаваемый образ, чтобы выглядеть стильно, ярко и привлекательно. Делая новогодний маникюр, стоит добавить глиттер. Блеск выглядит просто потрясающе на ногтях и отлично подходит для совершенно любой вечеринки.

Если нужен потрясающий и эффектный нейл-арт без замысловатых украшений, то самый простой способ добиться желаемого – добавить немного блесток. Это красивый и модный маникюр под стать трендовым нарядам в пайетках, который подойдет как минималистам, так и максималистам. Вот несколько интересных вариантов нейл-арта, которые следует взять себе на вооружение.

Оригинальные завитки

Можно сделать свой маникюр действительно ярким, эффектным и очень стильным. Для этого нужно использовать блестящий лак и сделать красивые завитки на ногтях. При этом каждый ноготь может быть разным. Это поможет добавить красивый визуальный эффект.

Яркие тона

Можно сделать просто фантастический и яркий маникюр, используя для этого неоновые тона.

Чтобы добавить еще больше визуального эффекта, нужно выполнить на ногтевой пластине оригинальный абстрактный рисунок и дополнить все это блестками.

Яркий френч

Французский маникюр не всегда подразумевает под собой использование нейтральных тонов.

Можно немного поэкспериментировать с более яркими оттенками. Например, красиво будет смотреться блестящий зеленый лак в сочетании с белыми кончиками.

Блестящие кончики

Минималистичный и изящный французский маникюр станет идеальным дополнением элегантного новогоднего наряда.

Для этого нужно просто выбрать прозрачную основу, а на кончики нанести блестящий лак. Также можно добавить красивые кристаллы.

Насыщенный ржаво-красный маникюр

Это отличное решение для новогодних праздников. Роскошные блестящие ногти привлекут к себе внимание и смогут сделать образ потрясающим. Лучше всего наносить такой лак на длинные ногти.

Золотистые элементы

Красивые и эффектные золотистые элементы станут стильным и модным дополнением совершенно любого маникюра.

Для этого нужно нанести на ногтевую пластину прозрачное покрытие, а затем дополнить такой нейл-арт небольшими пластинками сусального золота и лаком с блестками.

Радужный маникюр

Чтобы ногти выглядели ярко, эффектно и стильно, стоит использовать блестящий лак разных цветов и с его помощью порисовать полоски. Дополнить все это можно блестящими звездочками.

Вишнево-красный маникюр

Маникюр насыщенного вишнево-красного цвета привлекает к себе внимание и делает создаваемый образ достаточно ярким и эффектным.

Для этого нужно нанести на ногтевую пластину темный лак с блестками. Сверху можно добавить узор в виде звезд с красивым камешком по центру.

Золотистый маникюр

Маникюр с золотистым блеском выглядят действительно потрясающе и очень ярко.

Чтобы сделать такой стильный нейл-арт, нужно нанести на все ногти золотистый лак с блестками. Два ногтя сделать акцентными, нанеся на них прозрачный лак, а на кончики добавить блестящий лак.

Асимметричный французский маникюр

Это довольно интересный и роскошный нейл-арт. Для его создания нужно нанести на ногтевую пластину прозрачное покрытие, а сверху сделать асимметричный узор на кончиках с помощью блестящего лака.


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