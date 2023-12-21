Мнение: Интервью с Дунцовой. «Чудовищно безнадежна»

Для всех поклонников – большое интервью Кашина (он, кстати, блестящий интервьюер, на мой вкус, не хуже Дудя) с Екатериной Дунцовой. Интервью вышло скучным неимоверно, но при этом сама Екатерина чисто по-человечески производит скорее благоприятное впечатление. Понятно, что она ничего не знает, ничего не читает (в чем честно признаётся), зачем ей выборы – представляет крайне смутно, то есть по всему – типичная российская домохозяйка, правда, с довольно мутными источниками дохода. Муж был, да сплыл. Ну так это и хорошо, это как раз и делает ее плотью от плоти народа, который тоже ничего не читает, смотрит только сериалы, в перманентном разводе и очень смутно представляет себе будущее.

Чем-то похоже на интервью с Блиновской (было у Собчак), которое я тоже разбирал – правда, больше в формате своего видеоблога. Вообще, это, видимо, такой типаж “активных женщин из глубинки”, распространившийся в последнее время. “Их тьмы и тьмы”. В принципе, и сама Собчак – тоже ведь из этих.

Катя Винокурова, бывшая участница Чаепитий моей Бесплатной партии (а сейчас журналистка Брифа), отнеслась к своей тёзке гораздо строже меня:

“Не смогла досмотреть интервью Дунцовой у Кашина (иноагент), простите. Она чудовищно нехаризматична. Чудовищно безнадежна” (Е.Винокурова).