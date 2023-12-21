 

Капибары заполоняют интернет и находят новую работу

21.12.2023, 17:20, Новости дня
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Отличающиеся активностью, любознательностью и дружелюбием, самые крупные грызуны на планете – капибары – за последние пару лет стали настолько популярны в интернет-сообществе, что видео с ними с легкостью набирают миллионы просмотров. Сайт Know Your Meme сообщает, что мемы с ними стали массово появляться в 2013 году, но наибольшую известность они обрели в 2021-м. Популярность не угасает, поэтому многие компании так или иначе пытались использовать образ капибар в своих маркетинговых стратегиях.

Некоторое время назад в интернете появился ролик с русскоязычной песней
исполнителя “Сто-Личный Она-Нас”, который уже попал в топ-3 самых
популярных видео 2023 года в рекомендациях TikTok. На видео капибара с
выражением полного “дзен” на мордочке, держит на голове пирамиду из
мандаринов. Забавная мелодия и текст, сопровождающие видео, однажды
попав в голову, уже не её покидают.

Неожиданно букмекерская компания “Лига Ставок” выпустила свою версию
клипа, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. Все из-за
удачного симбиоза всеми любимой капибары, музыкального трека и красивых
девушек, танцующих под его ритм. Интересно, что на этом дружба букмекера и
капибары не закончилась.

Стало известно, что живущие в зоопарках России водосвинки в скором времени
получат новый статус. Компания решила взять шефство над травоядными и,
видимо, сделать капибару своим талисманом.

В пресс-службе “Лиги Ставок” рассказали, что с Московским зоопарком уже
заключен договор об опеке над капибарой, а соглашения с другими зоопарками
находятся процессе подготовки. На вопрос о причинах шефства именно над
капибарами в компании ответили, что этот умный, активный, добрый,
общительный и заботливый зверек имеет полное право на статус пушистого
талисмана и символа компании.


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