Нейтральный цвет губ и лицо, которое сияет здоровьем: «ледяной макияж» – эффектный зимний тренд

В индустрии красоты нам нравится то, что всегда есть новые тенденции, которые мы можем открыть для себя. И практически в каждый сезон можно найти вдохновение для необычного макияжа. Рождество и Новый год уже не за горами, и многим не терпится узнать, каких трендов красоты будут придерживаться все. Но есть один, который обязательно привлечет ваше внимание.

Возможно, вы уже знаете о тенденции “ледяного макияжа”, поскольку этот блестящий образ начал набирать популярность в конце прошлого года. Однако в этом году он вернулся с новой силой и идеально подходит для праздничного зимнего сезона благодаря сочетанию сияющей кожи, морозных глаз и румяных щек. В сегодняшней статье мы более подробно о нем расскажем.

Что такое «ледяной макияж»?

Прежде всего необходимо понять, что это за тренд в макияже? В этом образе, по словам стилистов, используются прохладные оттенки теней для век белого или очень светло-серого оттенка. Морозный оттенок глаз создает красивый контраст с румяными щеками, создавая прохладный румянец, который по-прежнему излучает теплую и милую атмосферу. Визажисты добавляют, что макияж обычно сочетается с нейтральными глянцевыми губами.

Как воссоздать “ледяной макияж”?

Эксперты рекомендуют использовать легкие и легко растушевываемые тени для век, чтобы добавить немного сезонного мороза в ваш макияж. Если вы хотите добиться максимального эффекта, выбирайте блестящие или матовые текстуры. Вместо того, чтобы наносить средство на весь глаз, сосредоточьтесь на внутреннем уголке глаза, возле слезного протока, а затем аккуратно растушуйте. Это поможет придать эффект матового цвета, а не переусердствовать.

Затем, если хотите, можете сочетать морозные оттенки с тушью и черной подводкой для глаз. Или, для более мягкого дымчатого образа, возьмите тени коричневого или персикового оттенка и создайте мягкий, рассеянный эффект на внешнем крае, чтобы сбалансировать образ.

О коже

Что касается кожи, стилисты рекомендуют теплые розовые оттенки, чтобы создать румяный цвет лица, сияющий здоровьем. Кроме того, поскольку персиковый — цвет года, ваши румяна должны соответствовать ему. Вы также можете добавить легкий мерцающий или матовый оттенок вдоль верхней части скул.

Губы

Эксперты предлагают выбрать нейтральный цвет губ, который подойдет именно вам. В центре внимания всего этого образа — глаза, поэтому важно выбрать цвет губ, который придаст им четкость и объем, дополнит глаза, а не станет конкурировать с ними.