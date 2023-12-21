Мнение: Редкие кадры

Борис Акунин (который нынче террорист и экстремист) вспомнил, как Владимир Зеленский в 2009 году играл… Фандорина в экранизации его пьесы. Сюжет: Фандорин (Зеленский) переодевается в… гм! запорожского казака, и в таком виде пробирается в Крым, чтобы выяснить расположение турецких войск. И потом прибывает на прием к императрице Екатерине, где и докладывает, как вернуть Крым Российской Империи.