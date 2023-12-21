 

Мнение: Редкие кадры

21.12.2023, 16:55, Разное
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Борис Акунин (который нынче террорист и экстремист) вспомнил, как Владимир Зеленский в 2009 году играл… Фандорина в экранизации его пьесы. Сюжет: Фандорин (Зеленский) переодевается в… гм! запорожского казака, и в таком виде пробирается в Крым, чтобы выяснить расположение турецких войск. И потом прибывает на прием к императрице Екатерине, где и докладывает, как вернуть Крым Российской Империи.

Источник: Размышления вольного социолога


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