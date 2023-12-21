SIE: с 2020 года во всем мире продано более 50 млн PlayStation 5

Компания Sony Interactive Entertainment заявила о 50 миллионов проданных экземпляров своей флагманской игровой консоли PlayStation 5. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте компании.

Представители SIE подчеркнули, что PS5 смогла достичь этой внушительной отметки по продажам практически за тот же временной период, что и ее предшественница PlayStation 4. Интересно отметить, что продажи последнего поколения этой игровой консоли существенно активизировались в 2023 году.

PlayStation 5 была выпущена в ноябре 2020 года, в то время, когда мир охватила пандемия COVID-19. В этот период поставки устройств столкнулись с препятствиями из-за нарушения глобальных логистических цепочек и нехватки компьютерных чипов.

Президент и генеральный директор SIE Джим Райан отметил этот момент: “Мы очень рады, что впервые с момента запуска у нас есть полный ассортимент консолей PS5 в этот праздничный сезон”.

На данный момент самой успешной консолью Sony остается PlayStation 2. С 2000 года ее продажи превысили 155 миллионов единиц, установив абсолютный рекорд среди игровых приставок всех производителей. Продажи предшественницы PS5, PS4 составляют 117,2 миллиона экземпляров.