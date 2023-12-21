 

В Москве привели в порядок более 80 домов, известных по кино и литературе

21.12.2023, 16:08, Новости дня
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Многие столичные дома стали “героями” известных фильмов и летературных произведений. Режиссеры и писатели часто используют интересные объекты в Москве в качестве декораций, а разнообразие архитектуры позволяет снимать картины любого жанра.

По программе капитального ремонта в порядок привели более 80 зданий, запечатленных в кинематографе и литературе. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Так, в Гагаринском переуле отремонтировали здание в стиле модерн, построенное в 1910 году. Дом отличается симметричным фасадом с двумя резалитами по центру. Межоконные пространства объединены оформлением оконных проемов. Первый этаж здания отделан рустом.

Дом можно увидеть в фильме “Гостья из будущего” режиссера Павла Арсенова. Также здание запечатлели в картинах “Воробей на льду” и “Третий в пятом ряду”.

Капитальный ремонт здания прошел в 2022 году. В порядок привели фасад, подвал, инженерные системы и крышу. Восстановление фасада было самой сложной, но в то же время интересной частью работ. Стены почистили, исправили участки с поврежденной кирпичной кладкой и заделали трещины. На финальном этапе фасад покрыли водоотталкивающей краской.

Программа капитального ремонта реализуется с 2015 года. В нее включили более 29 тысячи домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров.

С начала действия программы отремонтировано более девяти тысяч фасадов жилых зданий. Специалисты используют краски с высокими паропроницаемыми свойствами, что позволяет обеспечить устойчивость к воздействию влаги и надолго сохранить цвет, отмечал заместитель мэра Москвы по вопросамжилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего по программе капитального ремонта в 2023 году в порядок привели более 90 домов в стиле модерн. Среди них – дом купца Лобачева, доходные дома графа Владимира Татищева и Ивана Шагурина и другие известные здания, формирующие облик исторической Москвы. Перед специалистами стояла задача не только провести качественный ремонт, но и сохранить первоначальный облик и красоту объектов.


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