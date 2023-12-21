Началось с надежд, закончилось разочарованием — Associated Press об итогах года для Украины

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2023 год для Киева и его союзников не оправдал надежд на контрнаступление украинских войск и закончился тупиком на поле боя, а также ослаблением поддержки со стороны Запада, констатирует Associated Press. При этом для Владимира Путина год выдался хорошим и даже отличным, отмечается в статье.



AP

2023 год на Украине начался с больших надежд на контрнаступление ВСУ, однако закончился разочарованием на поле боя, всё более мрачным настроением среди военнослужащих и беспокойством по поводу будущей военной помощи с Запада, пишет агентство Associated Press.

Как напоминает издание, спустя 22 месяца конфликта РФ удерживает в своих руках примерно пятую часть Украины, а линия фронта в этом году почти не сдвинулась с места. По мнению аналитиков, проведение новой наступательной операции может стать для Киева большой проблемой из-за нехватки ресурсов и истощения войск.

Одновременно с этим в западных странах политические дискуссии по поводу миллиардной финансовой помощи Киеву становятся всё более напряжёнными, а безусловная поддержка Украины начинает ослабевать.

В то же время президент РФ Владимир Путин делает ставку на дальнейшее отстранение Запада на фоне политических разногласий, усталости от войны и обострения других региональных конфликтов. По прогнозам агентства, политические перспективы могут резко измениться в его пользу после выборов в Соединённых Штатах и возможного прихода к власти республиканцев.

Вдобавок ко всему, западные санкции не наносят существенного ущерба российской экономике, отмечается в статье. «Это был хороший год, даже отличный год для Путина», — резюмируют опрошенные агентством эксперты.