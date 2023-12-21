«Мы люди скромные, нам два праздника не нужны» – в СПЧ предложили перенести День правозащитника на 20 декабря
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Заместитель председателя Совета по правам человека подполковник Сергей Нефедов заявил, что День правозащитника можно было бы перенести на 20 декабря.
Он пожаловался на то, что два профессиональных праздника с интервалом в неделю, ещё и перед Новым годом, приводят к тому, что некоторые члены СПЧ выпадают из службы почти на месяц.
По словам правозащитника, декабрь хотя и богат на праздники, но не позволяет в полной мере расслабляться – люди по всей России и их дела всё ещё нуждаются в пристальном внимании Совета.
– Мы люди скромные, нам два праздника подряд не нужны, ещё и перед Новым годом. Для здоровья это тоже не очень полезно. Вдобавок 14 декабря – день рождения национал-предателя Сахарова. И это, извините, какой-то позор, – сказал Нефедов.
Доклад с соответствующим предложением правозащитники намерены подготовить к началу следующего года. Параллельно Нефедов хочет повысить дисциплину среди личного состава СПЧ и ввести в органе обязательную физподготовку и сдачу норм ГТО.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет