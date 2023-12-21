«Мы люди скромные, нам два праздника не нужны» – в СПЧ предложили перенести День правозащитника на 20 декабря

Заместитель председателя Совета по правам человека подполковник Сергей Нефедов заявил, что День правозащитника можно было бы перенести на 20 декабря.

Он пожаловался на то, что два профессиональных праздника с интервалом в неделю, ещё и перед Новым годом, приводят к тому, что некоторые члены СПЧ выпадают из службы почти на месяц.

По словам правозащитника, декабрь хотя и богат на праздники, но не позволяет в полной мере расслабляться – люди по всей России и их дела всё ещё нуждаются в пристальном внимании Совета.

– Мы люди скромные, нам два праздника подряд не нужны, ещё и перед Новым годом. Для здоровья это тоже не очень полезно. Вдобавок 14 декабря – день рождения национал-предателя Сахарова. И это, извините, какой-то позор, – сказал Нефедов.

Доклад с соответствующим предложением правозащитники намерены подготовить к началу следующего года. Параллельно Нефедов хочет повысить дисциплину среди личного состава СПЧ и ввести в органе обязательную физподготовку и сдачу норм ГТО.

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