 

«Мы люди скромные, нам два праздника не нужны» – в СПЧ предложили перенести День правозащитника на 20 декабря

21.12.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель председателя Совета по правам человека подполковник Сергей Нефедов заявил, что День правозащитника можно было бы перенести на 20 декабря.

Он пожаловался на то, что два профессиональных праздника с интервалом в неделю, ещё и перед Новым годом, приводят к тому, что некоторые члены СПЧ выпадают из службы почти на месяц.

По словам правозащитника, декабрь хотя и богат на праздники, но не позволяет в полной мере расслабляться – люди по всей России и их дела всё ещё нуждаются в пристальном внимании Совета.

– Мы люди скромные, нам два праздника подряд не нужны, ещё и перед Новым годом. Для здоровья это тоже не очень полезно. Вдобавок 14 декабря – день рождения национал-предателя Сахарова. И это, извините, какой-то позор, – сказал Нефедов.

Доклад с соответствующим предложением правозащитники намерены подготовить к началу следующего года. Параллельно Нефедов хочет повысить дисциплину среди личного состава СПЧ и ввести в органе обязательную физподготовку и сдачу норм ГТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Минфин России готовит список компаний для возможной приватизации

21.12 / Высокотехнологичный жилет поможет предсказывать сердечный приступ

21.12 / Мнение: Почему в киберспорте так же мало патриотов, как и в спорте традиционном

21.12 / Мнение: Как миллиардер себе партию делал

21.12 / Рупор кремлевской пропаганды: День рождения товарища Сталина

21.12 / Google ограничит ответы нейросети Bard по вопросам о выборах 2024 года

21.12 / В США студенты отказываются клеить на окна шестиугольные снежинки из-за солидарности с Палестиной

21.12 / ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4

21.12 / Яйца в России будут продавать по рецепту

21.12 / Art Engineering: 22 процента россиян опасаются, что злой ИИ может разрушить их будущее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика