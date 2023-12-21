Минфин России готовит список компаний для возможной приватизации

Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил о том, что Минфин подготовил список примерно из 30 компаний с государственным участием, которые могут быть приватизированы. Он предложил сократить государственную долю в крупных компаниях, где она составляет более 50%, при этом сохраняя контрольный пакет акций. Это предложение может оцениваться десятками-сотнями миллиардов рублей. Список уже передан в правительство для обсуждения.

Силуанов также заявил, что в случае конфискации активов в Европе, РФ примет зеркальные меры. Аналогичные ответные действия будут приняты в ответ на использование доходов от замороженных российских средств в Евросоюзе.

Ранее, в июле 2022 года, Минфин разработал проект постановления о систематизации объектов малой приватизации. Согласно ему, активы, принадлежащие РФ и стоимостью менее 100 миллионов рублей, будут ежегодно выставляться на продажу в частные руки через аукционы без включения их в прогнозный план приватизации.