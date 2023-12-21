NTD – высокотехнологичный жилет поможет предсказывать сердечный приступ

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Врачи и исследователи из Университетского колледжа Лондона разработали жилет, который смогут использовать для выявления людей с более высоким риском внезапной смерти от сердечного приступа. Как передаёт NTD, устройство проводит детальную диагностику электрической активности сердца. Его уже успешно опробовали примерно на 800 пациентах.

Этот жилет в будущем, возможно, смогут использовать для выявления людей с более высоким риском внезапной смерти от сердечного приступа. Его разработали врачи и исследователи из Университетского колледжа Лондона.

Чтобы его надеть, нужна всего пара минут. Затем устройство проводит детальную диагностику электрической активности сердца.

Его назвали жилетом для электрокардиографической визуализации и уже успешно опробовали примерно на 800 пациентах. Результаты оказались очень вдохновляющими.

ГАБИ КАПТУР, исследовательница: Мы получаем трёхмерные карты сердца и можем наблюдать, как электрические сигналы распространяются по всем его камерам. Потом пациент идёт на МРТ, и мы можем сопоставить эти данные с результатами томографии.

Большинство сердечных приступов случаются из-за аритмии. Чаще это люди с больным сердцем. Однако нередко это также затрагивает и тех, кто считал себя здоровым.

При этом раньше подробную карту электрической активности сердца сделать было сложно. Это требовало введения катетера в полость сердца или использования радиации.

Стоимость новой процедуры будет относительно недорогой, поскольку жилет можно использовать многократно.

ГАБИ КАПТУР: И эта технология впервые позволит нам собрать подробную информацию об электрических сигналах сердца и сопоставить её со структурой и функцией безопасным способом. Это будет доступно для тысяч людей при довольно низких затратах.

От аритмии страдает около двух миллионов жителей Великобритании. И она может привести к внезапной смерти.

Разработчики жилета говорят, что сейчас обдумывают вопрос о запуске серийного производства их изобретения.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.