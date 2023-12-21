Мнение: Почему в киберспорте так же мало патриотов, как и в спорте традиционном

Корпорация Юбисофт вышвырнула с турнира команду Виртус.про из-за расовых этнических русских в её составе. Команду Виртус.про в этом году купил армянский бизнесмен, так что формально она уже представляет армянский киберспорт. Однако обмануть французскую студию Юбисофт не удалось: измерение черепов циркулем показало, что киберспортсмены таки являются не армянами, а русскими по национальности, то есть выступать на турнирах арийцев не имеют права. Излишне пояснять, что команда Виртус.про начала уже жаловаться на «дискриминацию» своим же притеснителям, то есть Юбисофту (ссылка).

Мне эта история не кажется удивительной — в Европе жертвы травли вообще часто унижаются и просят прощение у своих угнетателей.

Вспомним для примера хотя бы фехтовальщицу Хелену Майер, классическую еврейку по внешности и по национальности. К Олимпиаде 1936 её уже травили на официальном уровне, однако она всё же решила выступать на Олимпиаде-1936 в статусе «почётной арийки», который предоставил ей по такому случаю лично Йозеф Геббельс. Это был высокий статус, так как обычно евреев, которые помогали Третьему Рейху, называли тогда не арийцами, а всего лишь «хорошими евреями». Фехтовальщица выложилась на соревнованиях по полной: она завоевала для Гитлера серебряную медаль и даже зиганула на церемонии награждения. Но, как и в случае с Юбисофт, ей это не помогло — чуть позже ей пришлось спешно покинуть родную страну.

А теперь забавное. Соревнования, с которых сняли Виртус.про, это даже близко не Олимпиада по уровню. Это небольшой чемпионат по «Радуге 6», которую можно грубо охарактеризовать как аналог всем известной Контры. Призовой фонд ежегодного турнира от Юбисофт по игре — жалкие 3 млн долларов США. По меркам большого спорта это копейки: к примеру, некоторым русским футбольным клубам не хватит подобной суммы даже на одну неделю. Таким образом, при наличии сколько-нибудь серьёзного интереса, никто не мешает России сделать столицей мирового киберспорта, например, Омск — бюджеты для организации турниров высшего уровня потребуются довольно скромные. Задачу может осилить в одиночку любая наша корпорация из первой сотни или даже любой русский миллиардер.

Таким образом, болеть в этой истории не за кого. Со спортсменами, выписавшимися из русских ради продолжения карьеры, всё понятно — сочувствовать космополитам не только глупо, но и неприлично. В попытках войти в положение космополитов есть что-то панинское, если вы понимаете, о чём я. С другой стороны, наши спортивные функционеры вкупе с шизопатриотами-моралистами тоже хороши. Государство и госкорпорации вливают в киберспорт доли процента от сумм, которые они тратят на футбол. Нет ничего удивительного, что кибератлеты — предоставленные сами себе молодые ребята из дурных компаний и с опилками в голове — часто подпадают под влияние иностранной пропаганды.

Разница только в том, что обычные спортсмены едут унижаться перед Западом, так как их с детских лет воспитывают в духе «ради золотой медали можно и Родину продать». Киберспортсмены, в свою очередь, просто считают Запад центром цивилизации, так как на Западе в киберспорте деньги есть, а в России, к сожалению, ещё нет.