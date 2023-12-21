Google ограничит ответы нейросети Bard по вопросам о выборах 2024 года

Американская технологическая компания Google объявила о введении ограничений на типы запросов, связанных с выборами, для интеллектуального чат-бота Bard и поисковой системы Search Generative Experience, которые используют искусственный интеллект. Эти меры вступят в силу в начале следующего года и связаны с выборами президента США, которые ожидаются в 2024 году. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

По словам представителей Google, они принимают эти меры из соображений осторожности, с учетом важности данной темы. Будут ограничены запросы, на которые Bard и SGE смогут отвечать в контексте выборов.

Также компания обещает уделять повышенное внимание роли искусственного интеллекта в предоставлении услуг избирателям и участникам электоральных кампаний в будущем году.

Следует отметить, что помимо США, выборы также запланированы в 2024 году в Индии, Южной Африке и нескольких других странах.

Эти ограничения для Bard и SGE могут быть связаны с недавними исследованиями, касающимися интеллектуального чат-бота Copilot компании Microsoft (ранее известного как Bing), который предоставлял неточные, ошибочные и иногда даже выдуманные ответы на запросы, связанные с выборами в Европе.