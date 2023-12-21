 

В США студенты отказываются клеить на окна шестиугольные снежинки из-за солидарности с Палестиной

21.12.2023, 11:33, Разное
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Студенты ведущих американских вузов, включая Корнеллский университет, Массачусетский технологический институт и Гарвардский колледж, отказываются украшать окна вырезанными из бумаги шестиконечными снежинками, несмотря на 200-летнюю историю этой традиции.

По их мнению, использование таких украшений в период конфликта Израиля и Палестины недопустимо. Шестиконечная форма снежинки явно вдохновлена Звездой Давида – в этом, по данным опроса, уверены почти 60% студентов, причём среди сторонников леворадикальных идей их доля достигает почти 98%.

Показателен инцидент в Гарварде, где по указанию декана одного из факультетов на окнах главного корпуса были поклеены традиционные новогодние снежинки. Утром следующего дня 130-летние витражи оказались разбиты кирпичами. На месте преступления нашли бумаги с лозунгами в поддержку Газы против израильской агрессии. В других местах студенты прямо отказались выполнять распоряжение руководства вуза о поклейке снежинок, заявив, что не хотят распространять сионистскую пропаганду.

– Эта традиция очень древняя, первые снежинки на окна нашего вуза наклеил сам Томас Джефферсон, – говорит президент Гарвардского колледжа Лавиния Лоуренс. – Однако современные студенты видят в образе снежинки сионистскую пропаганду. Мы пытались объяснить им, что подобного смысла этот символ не несёт, но глава студенческого профсоюза пригрозил нам джихадом. Мы вынуждены были уступить. Похоже, в этом году мы останемся без рождественских украшений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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