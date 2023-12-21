ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4

Французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence наложил штраф на японскую корпорацию Sony в размере €13,5 млн за нарушение конкуренции на рынке контроллеров для PlayStation 4. Это решение было объявлено на официальном веб-сайте регулятора.

Жалобу на действия Sony подала компания Subsonic, специализирующаяся на производстве аксессуаров для видеоигр. В ходе расследования было установлено, что Sony ограничивала использование геймпадов от сторонних производителей для игр на консолях Sony PlayStation 4 (PS4).

По данным ADLC, с начала 2015 года Sony блокировала совместимость своей консоли с контроллерами других производителей, используя технические барьеры в программном обеспечении. Представители регулятора утверждают, что такие действия были направлены не только на ограничение конкуренции на рынке геймпадов, но и на увеличение прибыли от продажи официальных аксессуаров Sony.

В ADLC также отметили, что монополистическая политика лицензирования Sony не позволяла сторонним производителям предлагать альтернативные варианты геймпадов без использования программного обеспечения OLP. Это создавало преграды для инноваций и ограничивало выбор потребителей.

Антимонопольный регулятор заключил, что подобные практики Sony ущемляли свободу выбора и конкуренцию на рынке геймпадов для Sony PlayStation.