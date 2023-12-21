 

ADLC: Sony неправомерно отключала сторонние геймпады для PlayStation 4

21.12.2023, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Французский антимонопольный регулятор Autorité de la concurrence наложил штраф на японскую корпорацию Sony в размере €13,5 млн за нарушение конкуренции на рынке контроллеров для PlayStation 4. Это решение было объявлено на официальном веб-сайте регулятора.

Жалобу на действия Sony подала компания Subsonic, специализирующаяся на производстве аксессуаров для видеоигр. В ходе расследования было установлено, что Sony ограничивала использование геймпадов от сторонних производителей для игр на консолях Sony PlayStation 4 (PS4).

По данным ADLC, с начала 2015 года Sony блокировала совместимость своей консоли с контроллерами других производителей, используя технические барьеры в программном обеспечении. Представители регулятора утверждают, что такие действия были направлены не только на ограничение конкуренции на рынке геймпадов, но и на увеличение прибыли от продажи официальных аксессуаров Sony.

В ADLC также отметили, что монополистическая политика лицензирования Sony не позволяла сторонним производителям предлагать альтернативные варианты геймпадов без использования программного обеспечения OLP. Это создавало преграды для инноваций и ограничивало выбор потребителей.

Антимонопольный регулятор заключил, что подобные практики Sony ущемляли свободу выбора и конкуренцию на рынке геймпадов для Sony PlayStation.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Яйца в России будут продавать по рецепту

21.12 / Art Engineering: 22 процента россиян опасаются, что злой ИИ может разрушить их будущее

21.12 / Резиденты России сократили вложения в госдолг США с $73 млн до $31 млн

21.12 / Мнение: О начале большой охоты на релокантов… Добегались?

21.12 / Эксперименты с тенденциями и слабое освещение: частые ошибки при нанесении новогоднего макияжа

21.12 / В разных районах Москвы пройдет выставка детских рисунков

21.12 / Мнение: О знаковой пропаже… Что говорят деньги?

21.12 / Как создать капсульный гардероб с учетом тенденций 2024 года: наряды, которые навсегда решат вопрос “нечего надеть”

21.12 / Как выглядеть шикарно всю зиму-2024: лучшие стильные “фишки” француженок

21.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Самые популярные пиратские игры в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика