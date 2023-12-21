 

Яйца в России будут продавать по рецепту

21.12.2023, 9:33, Разное
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал указ «О перечне продуктов питания, реализуемых гражданам в особом порядке».

Согласно документу, с 1 января 2024 года россияне смогут приобрети потенциально вредные для здоровья продукты только при наличии рецепта от врача.

– Многие не понимают, что бесконтрольно кушая всякую гадость они наносят непоправимый вред своему организму. Система будет работать просто: хочешь купить чипсы или газировку – сначала проверься у врача и получи рецепт, – пояснил министр на пресс-конференции.

В перечень «вредных продуктов» попали и куриные яйца. Согласно последним исследованиям отечественных учёных, их бесконтрольное потребление может стать причиной ожирения, гипертонии и ишемической болезни сердца.

– Как известно, различие яда и лекарства только в дозировке. Поэтому даже если врач разрешил вам кушать яйца, то в рецепте будет чётко написано, сколько вы можете купить, – рассказал доктор медицинских наук Александр Мясников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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