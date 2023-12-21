 

Art Engineering: 22 процента россиян опасаются, что злой ИИ может разрушить их будущее

21.12.2023, 9:14, Разное
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По данным опроса, проведенного Art Engineering, около 22% россиян выражают опасения по поводу возможного уничтожения в будущем всего человечества злобным искусственным интеллектом, аналогичным “Скайнету” из фильма “Терминатор”. Среди этой группы опрошенных, 8% беспокоятся о том, что ИИ может лишить людей рабочих мест, и еще 14% выразили страх перед роботизацией.

Коммерческий директор Art Engineering Артем Сенюшкин подчеркнул, что росту индустрии ИИ необходима мощная инфраструктура, которая не только создает новые рабочие места, но и способствует развитию новых специальностей. В то время как роботизация представляет собой отдельную сферу деятельности.

С другой стороны, более 47% россиян относятся к совершенствованию технологий ИИ с оптимизмом. Из них более 23% считают, что нейросети могут способствовать экономическому росту, 9% надеются на решение проблемы кадрового дефицита, а 14% ожидают освобождения от рутины благодаря нейросетям.

Интересно, что почти треть (32%) респондентов относится к развитию технологий ИИ в РФ нейтрально и готовы принимать новшества, связанные с его внедрением в повседневную жизнь.

Опрос проводился в ноябре 2023 года с участием 2463 россиян старше 18 лет.


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