Резиденты России сократили вложения в госдолг США с $73 млн до $31 млн

Объем инвестиций российских резидентов в американские государственные облигации сократился с $73 миллионов в сентябре до $31 миллиона в октябре. Он соответствует объему вложений в августе, говорится в данных, представленных на сайте Министерства финансов США. В июле и июне объем инвестиций составлял $29 миллионов и $33 миллиона соответственно.

Согласно документу, объем долгосрочных государственных облигаций в октябре сократился до $28 миллионов по сравнению с $61 миллионом в сентябре. А размер краткосрочных государственных облигаций снизился с $12 миллионов в предыдущем месяце до $3 миллионов.

Банк РФ объявил 17 ноября, что он не имеет казначейских обязательств США и не покупает государственные облигации этой страны. Относительно объема инвестиций, Центральный банк заявил, что только Министерство финансов США может предоставить соответствующую информацию.