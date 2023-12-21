 

Резиденты России сократили вложения в госдолг США с $73 млн до $31 млн

21.12.2023, 9:14, Разное
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Объем инвестиций российских резидентов в американские государственные облигации сократился с $73 миллионов в сентябре до $31 миллиона в октябре. Он соответствует объему вложений в августе, говорится в данных, представленных на сайте Министерства финансов США. В июле и июне объем инвестиций составлял $29 миллионов и $33 миллиона соответственно.

Согласно документу, объем долгосрочных государственных облигаций в октябре сократился до $28 миллионов по сравнению с $61 миллионом в сентябре. А размер краткосрочных государственных облигаций снизился с $12 миллионов в предыдущем месяце до $3 миллионов.

Банк РФ объявил 17 ноября, что он не имеет казначейских обязательств США и не покупает государственные облигации этой страны. Относительно объема инвестиций, Центральный банк заявил, что только Министерство финансов США может предоставить соответствующую информацию.


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