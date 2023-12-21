 

ВСУ уходят в глухую оборону из-за провала контрнаступа и холодов

21.12.2023, 9:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Бесплодные многомесячные попытки изменить ситуацию на поле боя в свою пользу и непогода вынуждают Киев изменять свою стратегию. В последние недели украинская армия активно улучшают свои полевые укрепления на больше части линии фронта, пишет Associated Press со ссылкой на исследование британских военных аналитиков.


AP

Неудачное контрнаступление и заморозки вынуждают украинскую армию менять стратегию. Она активно усиливает свои оборонительные позиции на больше части линии фронта, пишет Associated Press со ссылкой на исследование Министерства обороны Великобритании.

Аналитики ведомства настаивают, что в целом ситуация на передовой «характеризуется застоем», и не ждут какого-либо «крупного российского прорыва». При этом они отмечают, что в последние недели ВСУ предпринимают значительные шаги по улучшению своих полевых укреплений.

Глубокая российская оборона выдержала многомесячные атаки украинцев, которые применяли поставленное Западом оружие, но не имели необходимого прикрытия с воздуха. В последнее время большая часть боевых действий свелась к применению артиллерии, ракет и дронов, поскольку грязь и снег затрудняют передвижение войск, обращает внимание Associated Press.


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