Эксперименты с тенденциями и слабое освещение: частые ошибки при нанесении новогоднего макияжа

Каждой женщине хочется красиво выглядеть в зимние праздники. Многие представительницы прекрасного пола заранее продумывают свой новогодний макияж. Но при его нанесении очень важно избегать ошибок. Иначе декоративная косметика не украсит ваш внешний вид, а ухудшит его. Мы расскажем о частых ошибках при нанесении новогоднего макияжа и о том, как их избежать.

Недостаточное увлажнение кожи

Перед нанесением новогоднего макияжа необходимо подготовить кожу. Иначе все ваши последующие действия не приведут к желаемому результату.

Первым шагом должно быть нанесение увлажняющего крема. Обратите внимание на его состав. Он должен соответствовать потребностям и типу вашей кожи. Для жирного эпидермиса следует использовать продукт на водной основе, а для сухого – на масляной.

Если вы пропустите этот шаг, то ваш праздничный макияж не продержится долго. Косметика будет скапливаться в кожных складках, что выглядит небрежно.

Не забывайте использовать специальное увлажняющее средство для кожи губ. Оно позволит помаде лечь красивым и ровным слоем.

Слабое освещение

Не наносите макияж при плохом освещении. В таких условиях можно очень легко допустить ошибку. Не накладывайте косметику в вагоне метро, салоне автомобиля и других местах со слабым светом. Вы не сможете правильно оценить точность, аккуратность и степень насыщенности вашего мейкапа.

Лучше всего выбрать уголок с хорошим естественным освещением. Однако многие женщины приступают к новогоднему макияжу вечером. В этом случае вам нужно сесть перед зеркалом с сильным искусственным освещением. Располагайтесь таким образом, чтобы на ваше лицо не падали тени.

Неправильный выбор оттенка тонального крема

Нередко женщины допускают ошибки при выборе оттенка тонального крема. Они считают, что чем темнее это средство, тем лучше. Однако тональник не должен создавать эффект загара. Его главная задача заключается в выравнивании кожи.

Тональное средство следует наносить сразу после использования увлажняющего крема. Выбирайте легкие текстуры под естественный цвет вашего лица. Это средство должно выглядеть как ваша “вторая кожа”.

Ошибки при нанесении тонального крема

Многие женщины проверяют оттенок тонального крема, нанося его на тыльную сторону ладони. Но это неправильный метод. Оттенок кожи на этом участке отличается от цвета лица.

Чтобы проверить, подходит ли вам цвет тонального крема, его нужно нанести на кожу нижней челюсти. Она имеет тот же оттенок, что и лицо.

Нанесение тонального крема не следует завершать слоем полупрозрачной пудры. Она сушит кожу и подчеркивает мелкие морщинки. Замените пудровые составы на фиксирующий спрей.

Неухоженные брови

Если ваши брови выглядят неухоженно, то даже самый красивый макияж не будет смотреться привлекательно. Поэтому необходимо уделить внимание этой части лица.

Если вы не хотите красить брови, то просто расчешите их щеточкой. Это придаст им аккуратный и выразительный вид.

Если вы заполняете пространство между волосками бровей карандашом, то не забывайте растушевывать косметику. Это сделает макияж более естественным. Не выбирайте слишком темный цвет карандаша для бровей. Он сделает черты лица жесткими и добавит вам больше возраста.

Отсутствие праймера для век

Если вы используете тени для век, то не забудьте перед ними нанести праймер нейтрального цвета. Это очень важный шаг, который нельзя пропускать. Без праймера тени будут осыпаться или растекаться, а также собираться в складках на веках.

Губная помада без контура

Многие женщины не используют контур для губ. Однако это очень полезное средство. Без него помада на губах будет выглядеть менее привлекательно.

Контур придает губам больше сочности и объема. Подбирайте его под тон помады. Избегайте контраста между этими двумя средствами макияжа. Темный контур на фоне более светлой помады считается устаревшим трендом.

Неподходящий цвет консилера

Консилер для глаз – необходимое средство для новогоднего макияжа. Он позволяет улучшить цвет кожи и замаскировать мелкие недостатки. Но этот продукт нужно правильно использовать. Его необходимо наносить в небольшом количестве. Это средство следует использовать после применения тонального крема, а не до него.

Также нельзя допускать ошибок при выборе оттенка консилера. Каждый из его тонов предназначен для достижения определенного эффекта.

Синеватый консилер поможет вам устранить желтизну и тусклость кожи. Персиковый цвет отлично маскирует мимические морщинки и темные круги под глазами. Зеленоватые тона скрывают покраснения и пигментные пятна.

Неправильное нанесение туши

Макияж ресниц очень важен для создания привлекательного новогоднего образа. Но при нанесении туши нельзя допускать ошибок.

Тушь необходимо наносить зигзагообразными движениями. При этом нужно двигаться от корней к кончикам, одновременно поворачивая инструмент. Если пренебречь этими правилами, то тушь будет образовывать комочки, а волоски ресниц начнут слипаться.

Слишком много румян

Румяна придают лицу более свежий и здоровый вид. Но нередко женщины злоупотребляют этим средством макияжа. Они ошибочно полагают, что чем больше румянца они наложат на лицо, тем моложе будет их облик.

Избыток румян не делает лицо моложе, а прибавляет больше лет. Кроме этого, такой макияж выглядит старомодно и не соответствует современным тенденциям, которые стремятся к естественности.

Румяна необходимо использовать в очень малом количестве и тщательно их растушевывать. Также важно подобрать такой тип нанесения, который скорректирует ваш овал лица. При вытянутой форме продукт нужно наносить на “яблочки” щек. Обладательницам квадратного или массивного подбородка следует растушевывать румяна от крыльев носа до ушей.

Эксперименты с тенденциями

В Новый год не стоит экспериментировать с остромодными тенденциями макияжа. Вы не знаете, насколько они будут сочетаться с особенностями вашего лица, кожи и общего стиля. Здесь очень легко допустить ошибку. Поэтому более целесообразно в праздник использовать свои любимые оттенки косметики, которые проверены временем, а не пробовать что-то новое.

Это особенно касается макияжа глаз. Сейчас на подиумах можно часто увидеть образы с блестящими и металлическими тенями. Однако мерцающей косметикой нельзя злоупотреблять. Если вы раньше никогда не пользовались такими тенями, то лучше выбрать классические матовые текстуры. С ними вы никогда не ошибетесь.