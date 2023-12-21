Экс-аналитик ЦРУ – разведка США лжёт Байдену о России, и реальность на Украине — тому подтверждение

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Всё, что Байдену рассказывают американские спецслужбы про Россию, оказывается неправдой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. Яркий тому пример — заявления представителей разведки в декабре прошлого года о том, что РФ практически побеждена. Но спустя два года ситуация начинает меняться: сегодня даже конгресс осознаёт, что «вливание денег в Украину ничего не изменит».

Я хочу воспроизвести видео, которое вы прислали нам сегодня утром, Рэй. Это Эврил Хейнс, директор Национальной разведки, формальная глава всех признанных и общественно известных 17 разведывательных агентств правительства. Может быть, их и больше, кто знает? Это уже другая история. Но это ваша сфера деятельности. Я включу видео с мисс Хейнс, а потом хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу.

ЖУРНАЛИСТ: Как быстро РФ тратит свои военные запасы?

ЭВРИЛ ХЕЙНС, директор Национальной разведки США: Я не думаю, что сейчас смогу назвать вам точные цифры, но довольно быстро. И это действительно крайне необычно. Мы считаем, что на данном этапе они не в состоянии самостоятельно производить то, что расходуют. Так что это будет непростой задачей. Вот почему они обращаются за боеприпасами к другим странам.

Мы отметили, что их высокоточные боеприпасы во многих отношениях расходуются довольно быстро. Запасы у них большие. Насколько жизнеспособны эти запасы, сколько их, что из этого они могут использовать в различных конфликтах — все эти вопросы мы тщательно изучаем вместе с нашими союзниками и партнёрами.

Этому можно верить, Рэй?

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Нет. Это просто невероятно. И это было невероятно ещё в декабре прошлого года, год назад, когда она об этом заявила. На месте Байдена я бы избавился от этих клоунов. Он сейчас в очень затруднительном положении, потому что они наговорили ему то, что он хотел услышать. Билл Бёрнс, глава ЦРУ, заявил то же самое в декабре прошлого года: РФ стойко переносит поражение, и похоже, что они долго не продержатся. Серьёзно? Всё, что сказала Эврил Хейнс, на 180 градусов расходится с правдой, и сегодняшняя реальность — тому подтверждение. Похоже, даже в конгрессе уже понимают, что вливание денег в Украину ничего не изменит.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.