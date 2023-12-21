 

Экс-аналитик ЦРУ – разведка США лжёт Байдену о России, и реальность на Украине — тому подтверждение

21.12.2023, 3:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Всё, что Байдену рассказывают американские спецслужбы про Россию, оказывается неправдой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. Яркий тому пример — заявления представителей разведки в декабре прошлого года о том, что РФ практически побеждена. Но спустя два года ситуация начинает меняться: сегодня даже конгресс осознаёт, что «вливание денег в Украину ничего не изменит».

Я хочу воспроизвести видео, которое вы прислали нам сегодня утром, Рэй. Это Эврил Хейнс, директор Национальной разведки, формальная глава всех признанных и общественно известных 17 разведывательных агентств правительства. Может быть, их и больше, кто знает? Это уже другая история. Но это ваша сфера деятельности. Я включу видео с мисс Хейнс, а потом хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу.

ЖУРНАЛИСТ: Как быстро РФ тратит свои военные запасы?

ЭВРИЛ ХЕЙНС, директор Национальной разведки США: Я не думаю, что сейчас смогу назвать вам точные цифры, но довольно быстро. И это действительно крайне необычно. Мы считаем, что на данном этапе они не в состоянии самостоятельно производить то, что расходуют. Так что это будет непростой задачей. Вот почему они обращаются за боеприпасами к другим странам. 

Мы отметили, что их высокоточные боеприпасы во многих отношениях расходуются довольно быстро. Запасы у них большие. Насколько жизнеспособны эти запасы, сколько их, что из этого они могут использовать в различных конфликтах — все эти вопросы мы тщательно изучаем вместе с нашими союзниками и партнёрами.

Этому можно верить, Рэй?

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Нет. Это просто невероятно. И это было невероятно ещё в декабре прошлого года, год назад, когда она об этом заявила. На месте Байдена я бы избавился от этих клоунов. Он сейчас в очень затруднительном положении, потому что они наговорили ему то, что он хотел услышать. Билл Бёрнс, глава ЦРУ, заявил то же самое в декабре прошлого года: РФ стойко переносит поражение, и похоже, что они долго не продержатся. Серьёзно? Всё, что сказала Эврил Хейнс, на 180 градусов расходится с правдой, и сегодняшняя реальность — тому подтверждение. Похоже, даже в конгрессе уже понимают, что вливание денег в Украину ничего не изменит.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.


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