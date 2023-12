Рупор кремлевской пропаганды: Самые популярные пиратские игры в России

Самые популярные игры скачиваемые с торрентов в России.

На первом месте оказалась игра от российских разработчиков.

1. Atomic Heart

2. Hogwarts Legacy

3. Baldur's Gate 3

4. Resident Evil 4

5. Starfield

6. Lies of P

7. Alan Wake 2

8. Dead Island 2

9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1

10. Lords of the Fallen

—