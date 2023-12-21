Рупор кремлевской пропаганды: Самые популярные пиратские игры в России
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Самые популярные игры скачиваемые с торрентов в России.
На первом месте оказалась игра от российских разработчиков.
1. Atomic Heart
2. Hogwarts Legacy
3. Baldur's Gate 3
4. Resident Evil 4
5. Starfield
6. Lies of P
7. Alan Wake 2
8. Dead Island 2
9. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 1
10. Lords of the Fallen
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Источник: Colonel Cassad
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