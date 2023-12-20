Опросы показывают, что Байден теряет поддержку молодёжи

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В США скоро начнётся сезон праймериз, а Байден получает одну плохую новость за другой, пишет NBC News. Во время президентских выборов 2020 года молодые избиратели помогли склонить чашу весов на сторону Байдена. Однако недавний опрос показал, что теперь он стремительно теряет их поддержку, а бывший президент Трамп лидирует в этой группе, опережая действующего президента уже на четыре процентных пункта.

Всего четыре недели осталось до старта сезона праймериз 2024 года, и на одном большом поле битвы президент Байден получает серьёзные предупреждающие знаки от группы, которая помогла ему победить в 2020 году.

Шакил Брустер побеседовал с некоторыми молодыми избирателями в Висконсине.

ЭВАН МАККЕНЗИ, профсоюзный организатор: Я голосовал за Байдена. И посоветовал своим друзьям поступить так же.

Эван Маккензи — работник Starbucks и профсоюзный организатор в городе Мадисон, штат Висконсин. Он отдал свой самый первый избирательный бюллетень за Джо Байдена.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Ты в этот раз планируешь за него голосовать?

ЭВАН МАККЕНЗИ, профсоюзный организатор: Нет. Нет, больше не буду.

В свои 23 года он был частью волны молодых избирателей в либеральном округе Дуэйн, который помог Байдену изменить результаты голосования в штате три года назад. Сейчас он зол на президента из-за его поддержки вторжения Израиля в Газу.

ЭВАН МАККЕНЗИ, профсоюзный организатор: Он позволяет этой войне продолжаться, и он финансирует эту войну. Я не знаю, что произойдёт, если я не буду за него голосовать, но я знаю, что не буду это поддерживать.

Экзитпол в день выборов 2020 года показал, что молодые избиратели поддержали Байдена, а не Дональда Трампа с разницей более чем 20 пунктов. Однако недавний опрос NBC News показывает, что бывший президент Трамп лидирует в этой группе (опережая действующего президента. — ИноТВ) на четыре процентных пункта, и президент Байден рискует потерять ключевую часть принёсшей ему победу коалиции.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Ты планируешь голосовать за него в ноябре?

ДЕВУШКА: Я не знаю.

60 процентов молодых избирателей заявляют, что выступают против продолжения финансирования и военной поддержки Израиля.

ДЕВУШКА: В плане климата, в плане реагирования на COVID он и его администрация проделали отличную работу. Но я думаю, что после 7 октября встал вопрос о правах человека.

Кандидаты в президенты от Республиканской партии также открыто выражали поддержку кампании Израиля против ХАМАС, но именно молодые прогрессивные сторонники Байдена проявляют всё большую симпатию к палестинцам.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Вы голосовали за Байдена в 2020-м ?

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ: Да, да.

Поддержка Байдена — теперь регулярная тема для беседы и даже для спора среди этой группы друзей из Висконсина.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 1: У него самый крупный инфраструктурный законопроект со времён Эйзенхауэра. Ну это же большое дело.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 2: Я не в восторге. Я бы сказал, что в целом я отношусь к этому очень прагматично и стратегически.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 3: В 2020-м я смотрел на Байдена как на подержанный автомобиль. Я знал, что он меня разочарует. У него не будет кожаных сидений и всех штучек, которые мне нужны, но я надеюсь, что он доставит меня из точки А в точку Б. И, я думаю, он это сделал.

Для кого-то это был простой выбор.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Какой у вас лучший аргумент для молодых избирателей, чтобы поддержать Байдена?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 1: Другой парень значительно хуже.

ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент: Всё так просто?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 1: Я думаю, да.

Молодые избиратели, которые могут склонить чашу весов в 2024 году, уже взвешивают свои варианты. Шакил Брустер, NBC News, Мадисон, Висконсин.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.