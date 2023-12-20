Рупор кремлевской пропаганды: Отказались от аббревиатуры мирового значения

Отказались от аббревиатуры мирового значения

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского отказался от аббревиатуры ВСЕГЕИ. Она исчезла из логотипа на его сайте.

На это обратили внимание пользователи соцсетей. Они предположили, что перемены могут быть связаны с запретом на пропаганду ЛГБТ и признанием "Международного движения ЛГБТ" экстремистским.

Логотип сменили больше полугода назад, пояснили в пресс-службе института. Как передаёт РБК, это сделали для "омоложения международной повестки".

"Аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом без преувеличения мирового значения. Многие знают нас именно благодаря ей. Среди задач нового руководства Института Карпинского в том числе "омоложение" международной повестки, и здесь Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры", — пояснили в пресс-службе НИИ.

В институте отметили, что аббревиатура сохранится в уставных документах и что изменения никакого отношения к поправкам к закону не имеют. Там также заверили, что не намерены забывать "свои корни". "Деловой Петербург" обратил внимание на то, что в адрес сайта института по-прежнему выглядит как vsegei.ru.

Институт Карпинского является преемником первого государственного геологического учреждения России — Геологического комитета, который основали в Петербурге в 1882 году по указу императора Александра III.

Как писал "Деловой Петербург", в ноябре прошлого года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. В конце ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским международное ЛГБТ-движение и запретил его деятельность на территории страны. Решение суда вступило в силу.

Петербургский театральный фестиваль "Радуга" отказался в январе от своего названия из-за нового закона против ЛГБТ. Его стали называть Международный театральный фестиваль ТЮЗа им. Брянцева.

https://www.dp.ru/a/2023/12/16/bolshe-ne-vsegei–geologicheskij – цинк

Неожиданное последствие принятого закона.

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