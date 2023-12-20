Установлена связь между уровнем таурина в мозге женщин и депрессией

Как сообщает издание Biological Psychiatry, у женщин, находящихся в депрессивном состоянии, фиксируется низкая степень концентрации таурина в гиппокампе, что показали результаты исследования, проведенного представителями Южнокорейского института фундаментальных наук.

В ходе эксперимента у женщин измерили концентрацию аминокислоты, имеющей ключевое значение для нормального развития нейронов, в трех областях головного мозга, а именно в гиппокампе, передней поясной извилине и затылочной коре.

Удалось установить, что степень концентрации таурина в гиппокампе испытуемых с тяжелым депрессивным расстройством была существенно ниже, чем у здоровых добровольцев, в то время как сколь-либо существенные различия в двух других областях мозга выявлены не были.