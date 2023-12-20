 

Установлена связь между уровнем таурина в мозге женщин и депрессией

20.12.2023, 22:40, Разное
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Как сообщает издание Biological Psychiatry, у женщин, находящихся в депрессивном состоянии, фиксируется низкая степень концентрации таурина в гиппокампе, что показали результаты исследования, проведенного представителями Южнокорейского института фундаментальных наук. 

В ходе эксперимента у женщин измерили концентрацию аминокислоты, имеющей ключевое значение для нормального развития нейронов, в трех областях головного мозга, а именно в гиппокампе, передней поясной извилине и затылочной коре.

Удалось установить, что степень концентрации таурина в гиппокампе испытуемых с тяжелым депрессивным расстройством была существенно ниже, чем у здоровых добровольцев, в то время как сколь-либо существенные различия в двух других областях мозга выявлены не были.   


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