 

ИИ способен выявить аутизм у детей с точностью в 100%

20.12.2023, 22:40, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного корейскими учеными, установить наличие и степень расстройства аутистического спектра у детей можно при помощи моделей глубокого обучения.

Ученые отмечают, что в первую очередь РАС проявляется через нарушения социального общения и ограниченное поведение, уточнив, что в настоящее время в Соединенных Штатах аутизм диагностируется у каждого 36-го ребенка, причем у мальчиков в 3,8 раза чаще, чем у девочек. В России, согласно информации Минздрава, у 1% детской популяции, причем показатель имеет тенденцию к увеличению.

Американские ученые, представляющие Стэнфордский университет, создали алгоритм искусственного интеллекта, способный диагностировать аутизм на основании магнитно-резонансной томографии, фиксирующей нейронную активность мозга, в то время как южнокорейские специалисты разработали метод диагностики РАС при помощи ИИ на основе изображений сетчатки. Ученые отмечают, что в ходе эксперимента нейронная сеть подтвердила диагноз, поставленный непосредственно экспертами, в 100% случаев.                 


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