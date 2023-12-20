Danny Haiphong – глобальный Юг симпатизирует России, а не Западу

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Империалистические замашки США мешают им выстраивать отношения с остальным миром, и именно поэтому ни о какой дружбе с Россией пока не может идти и речи, заявил журналист и аналитик Бен Нортон в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. Запад должен изменить свою политику «доминирования, санкций и войны». Сегодня на глобальном Юге РФ пользуется большой популярностью: её дипломаты и лидеры не боятся высказывать подобное мнение, с которым втайне согласны большинство стран.

Такие цитаты упоминаются в новостных изданиях по типу Reuters. Но если вы не ищете новости целенаправленно, вы таких цитат не увидите, потому что ни CNN, ни Fox News, ни MSNBC, ни The New York Times никогда о таком не напишут. Но это очень важная цитата.

На этой пресс-конференции Путина спросили об отношениях с Западом, и вот как раз то, о чём я говорил. Он сказал: «Расширение НАТО на территорию Украины виновато в этой трагедии». Он несколько раз называет это (конфликт на Украине. — ИноТВ) трагедией. Он говорит: «США задумали и всё организовали, а Европа стоит и молча смотрит либо подыгрывает и подпевает им там». То есть он предельно ясно говорит, что США — главные, а Европа идёт у них на поводу. «Как с ними выстраивать отношения?»

А вот действительно важная цитата, которую, опять же, никто не выделяет. Это очень длинная статья в Reuters, которая подводит итог пресс-конференции, но я просто прочту отдельно эту цитату. «Когда в США произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения, тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы. Ну а что касается миропорядка, основанного на правилах, нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит».

Это слова Путина, которые какой-нибудь CNN никогда не напишет. Но это чрезвычайно верное наблюдение, которое разделяют многие страны мира. Вы всё время спрашиваете, почему РФ не улучшает отношения с Западом. Но ведь это Запад ведёт против неё войну и пытается мешать выстраивать позитивные отношения.

Они должны изменить свою политику доминирования, санкций и войны, согласно которой они считают, что должны контролировать весь мир, а ни одна другая страна не имеет возможности идти по альтернативному пути экономического развития и следовать альтернативным политическим моделям. В таких условиях ни о каких позитивных отношениях с ними не может быть и речи. И вы продолжаете обвинять Россию, но никогда не говорите о том, что делают США.

Знаете, на глобальном Юге РФ пользуется большой популярностью. И это не потому, что многие люди на глобальном Юге видят в российской модели правления или экономике что-то, чему они хотели бы подражать. Вовсе нет. Это потому, что РФ — одна из немногих стран, чьи дипломаты и лидеры выходят на международную арену и делают подобные комментарии. Несмотря на то что все страны глобального Юга согласны с этим, многие из них боятся делать подобные заявления, потому что знают, что столкнутся с ответными мерами со стороны западных держав, включая санкции, «цветные революции», операции по смене режима.

Эту точку зрения разделяет подавляющее большинство. И всё же все западные СМИ сводят всё к демократии, Украине и прочему, хотя очевидно, что Украина — это симптом чего-то гораздо большего, а именно — империализма.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2023 года.