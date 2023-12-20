Мнение: Евросоюз сделал русским программистам королевский подарок

Сложно конкурировать с западными корпорациями, которые росли и развивались на протяжении десятилетий. Немецкий САП, например, был основан в 1972 году, он старше меня. Там романтическая история: когда IBM закрыл один из отделов разработки, работавшие в нём программисты отказались хоронить свой труд в архиве. Они уволились из IBM и основали собственную компанию, которая постепенно разрослась до 110 тысяч сотрудников.

В России среди крупных клиентов САП были Газпром, Лукойл, РЖД, Росатом и ещё огромное количество производств поменьше. Если сильно упростить, то магазин сантехники ставил себе по умолчанию 1С, а металлургический завод или судостроительная верфь ставили САП, это было раньше своего рода стандартом.

Также в России очень сильны были позиции Микрософта, Оракла и Автодеска — эти корпорации окучивали русский бизнес в несколько иных сегментах, но так же плотно, как и САП. Подвинуть иностранцев при помощи обычной конкурентной борьбы было раньше очень тяжело, потому что смена компьютерной системы, на которой выстроено управление крупной компанией — это как операция по пересадке позвоночника. Очень дорого, очень больно и очень долго, при этом как минимум в половине случаев с неудачным исходом.

Когда Евросоюз начал санкционную войну против России, иностранные корпорации сначала включились в травлю, предполагая, что вот сейчас русских сокрушат, но вскоре начали аккуратно сдавать назад, стараясь вредить нам по минимуму, не быть «первым учеником». Двигали иностранцами не совесть и порядочность, — с этим у любых корпораций туго, — а циничный расчёт.

Представьте, что вы строите нефтеперерабатывающий завод стоимость в триллион рублей, или триллион рупий, или триллион юаней. Вы предполагаете, что работать на заводе будут, допустим, 3000 сотрудников, так что вам потребуется компьютерная система, чтобы всеми делами этой огромной команды управлять. Компьютерную систему вы будете выбирать сразу, при этом раз и навсегда. Возможную замену компьютерной системы на другую вы в планы если и включите, то в раздел форс-мажоров, между тропическими тайфунами и нашествием инопланетян. По умолчанию считается, что если вы выбрали, допустим, САП, то вы и будете работать на САП всё время жизни вашего завода, то есть, может быть, 30-70 лет.

И тут внезапно выясняется, что Микрософт, САП, Оракл и прочие западные айти-гиганты в любой момент могут просто взять вас… и отключить! Понятно, что в такой ситуации надо выбрать для автоматизации другого партнёра, не с Запада. Например, из той же России, так как русские, как известно, свои деловые обязательства выполняют всегда, когда это только физически возможно. К примеру, русский газ всё ещё течёт в Евросоюз, причём через Украину, и весь мир делает из этого выводы.

Так вот, когда стало ясно, что блицкриг Запада не сработал, и что прокси-война против России — это надолго, западные корпорации начали пытаться трактовать санкции возможно мягче. Новых лицензий они русским не продавали, однако и старые тоже не отзывали — дескать, что куплено, то куплено. Вы там, дорогие русские партнёры, потерпите немного, мы со своей стороны даже немного поможем, а через несколько лет вся эта ерунда закончится, и будем дальше нормально работать.

Русские корпорации поддерживали эту логику, так как, повторюсь, смена системы автоматизации — это очень больно и очень дорого. Это не парикмахера поменять, это надо по живому резать, причём, повторюсь, без малейших гарантий удовлетворительного результата.

Евросоюз, однако, решил, что «умерла так умерла». В 12-м пакете санкций западным корпорациям приказано остановить действие уже проданных лицензий (ссылка).

Проведу ещё одну медицинскую аналогию. Представьте, что у вас зашита глубоко в живот система фильтрации крови от фирмы Автомисапл. В начале 2022 года вам приходит письмо из-за рубежа: так и так, мы соблюдаем санкции, так что теперь сменные фильтры продавать вам не будем. Вам неприятно, но вы как-то выкручиваетесь — чистите старые фильтры, допустим, или заменяете на аналоги, или покупаете оригиналы через Казахстан. А в конце 2023 года вам приходит второе письмо: уважаемый пациент, мы отправляем сигнал отключения для вашей системы фильтрации, завтра она превращается в кирпич. Пожалуйста, извлеките систему фильтрации из вашего организма самостоятельно и отправьте нам обратно в Вальдорф.

Вот это шоу вероломства — по-настоящему крупный и щедрый подарок всему русскому айти-сектору. Такие истории не забываются быстро, поэтому даже в 2073 году во время проектирования какой-нибудь лунной плантации гелия-3 индонезийские бизнесмены будут думать примерно так:

«У нас есть предложения от немецкого САП и от русской 1С. Предложение от САП выглядит интереснее, также оно на 30% дешевле. Но, к сожалению, САП ненадёжен, мы не можем себе позволить так рисковать. Поэтому лучше переплатим за русскую систему, она не подведёт».