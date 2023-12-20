Беспроигрышный и быстрый вариант праздничного маникюра: модные дизайны золотых ногтей

Золотой маникюр выглядит празднично и нарядно. Он идеально подходит для Нового года. Этот цвет гармонично сочетается с разными оттенками, рисунками и декором. Это беспроигрышный вариант нейл-арта, который можно быстро создать. Мы приведем несколько модных дизайнов золотых ногтей для новогодних праздников.

Что означает золотой цвет

Золотой цвет символизирует изобилие, радость, торжество и свет. Эти понятия тесно связаны с праздниками. Ногти золотистого цвета привнесут в ваш новогодний образ нотку гламура и роскоши.

Этот маникюр отлично сочетается с украшениями из золота. Что касается наряда, то лучше выбирать вещи из матовых тканей, чтобы в вашем образе не было избытка блеска.

Розы

Выберите для основы металлизированный золотистый лак. Добавьте рисунок в виде роз. Вы можете создать его на каждом пальце или на отдельных акцентных ногтях. Если у вас нет навыков нейл-арта, то используйте аппликации в виде цветов.

Тонкий цветочный рисунок

Вы можете дополнить блестящий золотой маникюр тонким цветочным рисунком. Такой нейл-арт выглядит ненавязчиво и элегантно. Вы можете создать его самостоятельно с помощью тонкой кисточки или доверить профессионалу.

Зеленые стразы

Золотые и зеленые тона прекрасно гармонируют друг с другом. Это классическая новогодняя комбинация. Вы можете использовать ее в праздничном дизайне ногтей.

Дополните блестящий золотой маникюр зелеными стразами. Добавьте этот декор на один или несколько акцентных ногтей. Вы можете подчеркнуть этот нейл-арт, надев золотые кольца с камнями зеленых оттенков.

Сочетание с черным

Вы можете скомбинировать золотые и черные оттенки маникюра. Такое сочетание выглядит празднично и торжественно.

Чтобы ваш новогодний нейл-арт выглядел оригинально, создайте несколько однотонных черных ногтей. Остальные ногтевые пластины покройте прозрачным лаком и украсьте кусочками золотой фольги для маникюра.

Френч

Золотой лак придаст праздничный вид классическому френчу. Покройте ногти эмалью телесных оттенков. Используйте блестящий золотистый лак для оформления кончиков. У вас получится элегантный и нарядный вариант френча. Вы можете создать его самостоятельно с помощью маникюрной ленты или трафаретов.

В минималистичном стиле

Этот изысканный маникюр понравится поклонницам минималистичного стиля. Нанесите на ногти нюдовый лак, а на кончиках создайте тонкую полоску из маленьких стразов. Такой нейл-арт подойдет обладательницам коротких ногтей.

Золотые кончики на серебряном фоне

Это еще один праздничный вариант французского маникюра, который подойдет женщинам с короткими ногтями. Создайте основу с помощью металлизированного серебристого лака. На кончиках проведите тонкую блестящую полоску золотистого цвета. Сочетание золота и серебра всегда выглядит празднично.

Золотые звездочки

Украсьте блестящие серебристые ногти золотыми звездочками. Для создания принта вы можете использовать аппликации.

Если вы избегаете избыточного блеска, то используйте в качестве основы светло-серый глянцевый лак. Он тоже красиво подчеркивает золотистые оттенки.

Блестки

Если вы ищете сдержанный вариант новогоднего маникюра, то покройте ногти прозрачным бесцветным лаком и добавьте золотые блестки. Вы можете создать эффект градиента, увеличивая плотность мерцающих частиц по направлению к кончикам.