 

Рупор кремлевской пропаганды: в Питере просят увековечить память Пригожина

20.12.2023, 21:45, Разное
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В Питере инициативная группа просит губернатора Беглова установить в городе табличку и памятник Пригожину, а также назвать его именем улицу.
Учитывая давний конфликт Пригожина и Беглова, маловероятно, что губернатор пойдет навстречу в этом вопросе, хотя уж как минимум от таблички от губернатора не убудет. Наоборот, покажет что не злопамятный.

Юридических препятствий для увековечивания формально нет, тем более Пригожин герой России.
Уголовное дело за попытку мятежа на него закрыто и юридических претензий к нему со стороны государства не было и нет.
Но есть политическая оценка. а согласно политической оценке, Пригожин пытался совершить мятеж во время войны, при этом во время неудачного мятежа погибли люди. Понятное дело, что все это списали, так как с точки зрения политической целесообразности надо было списать, чтобы избежать нехороших сценариев. Но оценка, тем не менее, никуда не делась, что также может помешать установке памятника Пригожину.
Так что возможен вариант, когда табличку разрешат, а памятник и улицу Пригожину задробят.

PS. Каких-то внятных ответов о причинах гибели самолета Пригожина, кроме сообщений о том, что виной был внутренний взрыв, на текущий момент нет.

Источник: Colonel Cassad


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