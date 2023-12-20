Ученые предупреждают, что за несколько сотен лет Земля может превратиться в планету, непригодную для жизни

Как показали результаты исследования, проведенного астрономами Женевского университета, повышение температуры буквально на несколько градусов может привести к тому, что развитие парникового эффекта превратит Землю в непригодную для жизни планету буквально за несколько сотен лет.

Ученые отмечают, что увеличение выбросов углекислого газа и метана увеличивает степень концентрации водяного пара в атмосфере, учитывая испарение океанов, в связи с чем солнечное излучение, получаемое Землей, в космос не возвращается.

Угроза будущему человечества, как подчеркивают исследователи, уже отчетливо прослеживается, учитывая то обстоятельство, что глобальная температура уже превышает показатели, имевшие место в доиндустриальную эпоху, на один градус, причем рост продолжается, и для того, чтобы достичь критического порога, достаточно превысить показатель на два градуса.