 

Российские ученые применили картофель для синтеза наночастиц

20.12.2023, 21:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Heliyon, ученые Тюменского медицинского университета, входящие в состав международной группы, задействовали для производства наночастиц серебра картофель, отметив, что наночастицы металла, полученные из водного экстракта кожуры продукта, продемонстрировали высокую степень эффективности в борьбе с целым рядом патогенных микроорганизмов.

В настоящее время существуют химические и физические методы синтеза наночастиц металлов, относящиеся к категории довольно затратных и наносящие вред окружающей среде, а также биологические, на которых и остановились ученые.

Ученые отмечают, что подобные наночастицы серебра могут быть задействованы не только в медицинских целях, но и в сельском хозяйстве, повышая степень защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.     


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Ученые предупреждают, что за несколько сотен лет Земля может превратиться в планету, непригодную для жизни

20.12 / Мнение: Японцы про деиндустриализацию Европы, резерв СПГ в Японии и продажа шинного завода России

20.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина должна следовать примеру Третьего Рейха

20.12 / Эксперт Закарян заявил, что «Р-ФОН» будет востребован в госструктурах

20.12 / Ученые установили, что витамин D не только укрепляет кости, но и снижает риск инфаркта

20.12 / Россия отвергла обвинения Майи Санду в дестабилизации Молдавии

20.12 / Суд Великобритании отклонил попытку признания ИИ автором патентов

20.12 / Мнение: Россия опутывает торговыми путями весь мир

20.12 / Не «хурма», а «хаверма»: Институт русского языка в Санкт-Петербурге утвердил новое название популярного фрукта

20.12 / Определена безопасная для здоровья доза сахара в чае и кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика