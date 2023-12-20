Российские ученые применили картофель для синтеза наночастиц

Как сообщает издание Heliyon, ученые Тюменского медицинского университета, входящие в состав международной группы, задействовали для производства наночастиц серебра картофель, отметив, что наночастицы металла, полученные из водного экстракта кожуры продукта, продемонстрировали высокую степень эффективности в борьбе с целым рядом патогенных микроорганизмов.

В настоящее время существуют химические и физические методы синтеза наночастиц металлов, относящиеся к категории довольно затратных и наносящие вред окружающей среде, а также биологические, на которых и остановились ученые.

Ученые отмечают, что подобные наночастицы серебра могут быть задействованы не только в медицинских целях, но и в сельском хозяйстве, повышая степень защиты растений от бактериальных и грибковых заболеваний.