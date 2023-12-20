Мнение: Японцы про деиндустриализацию Европы, резерв СПГ в Японии и продажа шинного завода России

1. Вероятно, не без злорадства, японские аналитики на заглавной карте отслеживают деиндустриализацию Европы. Хоть Япония и вынуждена была участвовать в антироссийских санкциях (после щелчка американского кнута), но вредили России японцы не слишком активно и, соответственно, японская экономика страдает меньше, чем европейская. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Чтение банковской/финансовой аналитики – занятие гораздо более полезное, чем чтение СМИ или соцсетей. <…>

Пример: в медийно-политической реальности, Европа “преодолела газовый шантаж Путина”, разорвала “зависимость от России” и вообще наслаждается “молекулами свободы” из американского СПГ. А в финансовой реальности, крупный японский банк (MUFG, активы ~3 триллиона долларов) пытается предсказать для клиентов цены на европейский газ, и ради этого ведёт “Мониторинг деиндустриализации Европы” с картой закрытых или сокращённых газохимических производств, обосновывая тем самым откуда у Европы такая невероятная энергетическая устойчивость. Совсем другая оптика, чем в СМИ, но рядовые обыватели надёжно защищены от взаимодействия с этими пластами реальности.

PS: Видно, что главная жертва деиндустриализации – Германия (+Франция), но досталось всей Европе. И процесс ещё далеко не закончился.

Я даже могу указать два верстовых столба, после прохождения немцы могут снова начинать робко надеяться на лучшее. Первая черта — ссора с США. Пока немцы не расплюются с США всерьёз, они будут только беднеть и беднеть, так как американцы используют их даже не в качестве дойных коров, а в качестве коров мясных. Вторая черта — снижение немецких зарплат до уровня китайских, российских и индийских. У немцев нет ни удобного доступа к ресурсам, ни огромного внутреннего рынка, ни других объективных причин иметь более высокие зарплаты, чем в других развитых капстранах, зарплаты. Пока рабочая сила в Германии будет несуразно дорогой, немецкая экономика останется неконкурентоспособной.

2. Япония теперь будет покупать ещё больше сжиженного природного газа, в том числе российского (ссылка):



Япония, первая в мире страна, создает резерв СПГ.

Япония, крупнейший в мире импортер сжиженного природного газа, провела первый тендер в рамках создания стратегического резерва СПГ. Теперь крупный трейдер с госучастием JERA будет поставлять зимой по одному танкеру в месяц в распоряжение государства, которое сможет экстренно использовать этот газ в случае перебоев, пишет Ъ. В среднем танкер вмешает 70 тыс. тонн СПГ, а в ноябре Япония импортирует около 5,4 млн тонн, то есть резерв покроет менее 1,3% месячного потребления.

Другие крупные импортёры СПГ, в том числе ЕС, после событий 2022 года также активно рассматривали создание стратегического резерва СПГ, но эти планы на практике так и не реализовались из-за технологических и финансовых сложностей.

Газ тяжелее хранить, чем нефть, а СПГ к тому же постепенно испаряется, что ведет к значимым потерям даже при использовании специализированных крупных хранилищ в портах, не говоря уже о хранении в танкерах. Кроме того, при длительном хранении оболочка танков (её делают из сплава стали и никеля) начинает реагировать с газом, что может привести к повреждению газового оборудования при последующем сжигании.

Проведу аналогию: это как если бы у вас лежали в шкафу два пакета доширака на чёрный день. Вроде бы и неплохо, но в случае по-настоящему чёрного дня, скажу мягко, не спасёт.

3. Ещё один крупный завод, построенный Западом за много миллиардов, перешёл в российскую собственность (ссылка):

Японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны, сообщает «Коммерсантъ».

Точную сумму сделки не раскрывают. По оценке аналитика Advance Capital Павла Терентьева, стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей. Такую цифру эксперт назвал на основе рыночных показателей крупнейшего производителя шин в России и прошедших сделок по уходу других брендов из страны.

Завод Bridgestone в Ульяновске мощностью 2,4 миллиона шин в год запустили в 2016 году. Японский производитель инвестировал в производство около 12,5 миллиардов рублей. Компания приостановила производство и поставки в Россию, а также заморозила инвестиции в марте 2022 года. В октябре Bridgestone объявила о намерении продать российский бизнес. <…>

В мае S8 Capital выкупила шинный завод немецкой Continental в Калуге и предприятия российского холдинга Cordiant в Ярославле и Омске. На их покупку группа потратила как минимум 7 и 16,5 миллиарда рублей соответственно. С учетом мощностей Bridgestone 8 Capital может стать вторым российским производителем шин после «Татнефти», купившей в марте 2023-го завод финской Nokian Tyres под Санкт-Петербургом.

Обратите внимание: Россия никого не кидала, Россия разрешала работать и немцам, и японцам. К нам претензий у иностранных предпринимателей ноль, их кинули на деньги их собственные правительства.