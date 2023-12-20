Эксперт Закарян заявил, что «Р-ФОН» будет востребован в госструктурах

Как заявил в интервью агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян, в качестве первых пользователей российского смартфона «Р-ФОН» выступят сотрудники госструктур, многие из которых попали под запрет на использование iPhone в рабочих целях.

Отметив, что отечественное мобильное устройство собирается из импортных комплектующих и стоит около 40 тысяч рублей, а за такую сумму можно приобрести более привлекательный аппарат, Закарян подчеркнул: «Однако главное преимущество, на которое производители делают акцент, заключается не в характеристиках, а в безопасности данных».

Фокус внимания в сторону «Р-ФОН», уточнил эксперт, сместят те, кто ставит безопасность устройства выше удобства использования привычных операционных систем.