Ученые установили, что витамин D не только укрепляет кости, но и снижает риск инфаркта

Как сообщает издание Conversation, витамин D, высокая степень эффективности которого в минимизации риска развития рахита у детей, была доказана еще более ста лет назад, играет ключевую роль не только в укреплении скелета, но и защищает организм от целого ряда заболеваний.

Дефицит витамина D, как отмечают ученые, значительно повышает степень риска заражения гриппом и COVID-19, учитывая то обстоятельство, что данный витамин не только улучшает иммунитет, но и может предотвратить развитие таких аутоиммунных заболеваний, как рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

Кроме того, витамин D, как отмечают австралийские исследователи, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.