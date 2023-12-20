 

Ученые установили, что витамин D не только укрепляет кости, но и снижает риск инфаркта

20.12.2023, 20:15, Разное
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Как сообщает издание Conversation, витамин D, высокая степень эффективности которого в минимизации риска развития рахита у детей, была доказана еще более ста лет назад, играет ключевую роль не только в укреплении скелета, но и защищает организм от целого ряда заболеваний.

Дефицит витамина D, как отмечают ученые, значительно повышает степень риска заражения гриппом и COVID-19, учитывая то обстоятельство, что данный витамин не только улучшает иммунитет, но и может предотвратить развитие таких аутоиммунных заболеваний, как рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

Кроме того, витамин D, как отмечают австралийские исследователи, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.   


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