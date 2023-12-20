Россия отвергла обвинения Майи Санду в дестабилизации Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решительно опровергла заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы планирует дестабилизировать эту страну. Российский политик назвала эти обвинения голословными и избитыми.

Захарова также выразила предположение о том, что подобные заявления могут быть попыткой молдавских властей отвлечь внимание от собственных неудач в выполнении предвыборных обещаний. Она призвала к дальнейшим конструктивным действиям и отказу от беспочвенных обвинений.