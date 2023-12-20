Суд Великобритании отклонил попытку признания ИИ автором патентов

Верховный суд Великобритании в Лондоне отклонил ходатайство Стивена Талера, основателя компании Imagination Engines, который пытался признать искусственный интеллект DABUS автором нескольких патентов на изобретения. Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте суда.

Судьи сослались на патентное законодательство, которое требует, чтобы автором патента было физическое лицо, в то время как DABUS совсем не является человеком.

Суд подчеркнул, что данное решение не означает, что нельзя получать патенты на технические инновации, созданные с помощью ИИ, и это касается только конкретного случая.

Ранее Стивен Талер пытался запатентовать несколько изобретений, такие как контейнер для напитков и сигнальная лампа, утверждая, что они были созданы DABUS.

По информации Bloomberg, адвокаты Талера в ходе слушаний настаивали на том, что политика Великобритании в отношении патентов, связанных с использованием ИИ, ограничивает инновации.

В то же время юристы указали, что, если бы суд признал Талера правомерным, это могло бы создать прецедент, который позволил бы в будущем указывать в качестве авторов изобретений, например, “кота Феликса” или “космические силы”.