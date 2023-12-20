 

Анастасия Волочкова рассказала о желаемых подарках на день рождения

20.12.2023, 19:50, Новости дня
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Вчера, 19 декабря, в одном из самых фешенебельных столичных отелей состоялось торжественное вручение премий телеканала FashionTV. Пропустить столь масштабное светское мероприятие не могла и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова.

Балерина всея Руси появилась на мероприятии в эффектном новом образе и, кажется, чувствовала себя особенно уверенно. Светскому обозревателю издания “Клео.ру”
Феликсу Грозданову удалось пообщаться с танцовщицей и узнать о ее планах на Новый год и последующий день рождения.

В беседе с представителем прессы Анастасия Волочкова высказалась об итогах уходящего года. По словам балерины, в 2023 году она вместе с командой из 60-ти артистов создала грандиозное шоу, о котором мечтала, пожалуй, всю жизнь. Артистка признается, что невероятно горда собой и той работой, которую ей удалось проделать за этот период.

В ближайшем будущем Анастасия Волочкова собирается представить общественности свое творческое шоу, а после отправится на любимый курорт — Мальдивы. В беседе с журналистом издания “Клео.ру” артистка сообщила, что отдыхает в этом райском местечке как на даче.

Между тем королева шпагатов рассказала о желаемых подарках на день рождения. В список вошли “радость, человеческое внимание и доброе отношение”. Анастасия Волочкова считает, что это самое главное и ценное в ее жизни.


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