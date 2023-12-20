Мнение: Россия опутывает торговыми путями весь мир

1. Сейчас в России важнейшие инфраструктурные проекты ориентированы на Восток, на Китай, Индию и Иран. Однако быстро развитие арктических портов и железных дорог в Сибири отнюдь не означает, что на юго-западе страны мы развитие инфраструктуры забросили. Напротив, там тоже идёт активная стройка (ссылка):

Руководство Запорожской области сообщило о начале строительства железной дороги в регионе.

«Мы прокладываем железную дорогу над морем от станции Акимовка под Мелитополем до станции Бердянской и далее на Мариуполь и Ростов. Пока однополосную без электрической тяги, так как она очень уязвима под обстрелами. Дорога спроектирована ещё весной с участием военных строителей. Проект согласован со всеми ведомствами, и работы со стороны Донецка уже начались. В первом квартале 2024 года начнутся строительные работы и на нашей территории. Рассчитываем к сентябрю следующего года закончить работу. Для нас это критически важный объект.»

Рельсы новой железной дороги пройдут вдоль Азовского моря и свяжут напрямую Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Без запуска железнодорожного сообщения трудно запустить на полную мощность Мариупольский Металлургический Комбинат имени Ильича и другие заводы Мариуполя. Для работы даже части производства нужно поставлять большие объёмы сырья. Значительную часть сырья надо поставлять железной дорогой.

Кроме того, второй, уже сухопутный железнодорожный путь имеет огромное значение для стабильного снабжения Крыма. Новый маршрут позволит разгрузить Крымский мост, а также упростит транспортировку сельскохозяйственной продукции, удобрений, строительных материалов и товаров народного потребления. Путь из Ростовской области в Крым станет короче на 200 километров. Это даст дополнительный импульс развитию северных районов Крыма.

Кстати, коллеги, как полагаете — что будет с Одессой после окончания Спецоперации? Останется она в составе Украины, перейдёт в состав России или, может быть, станет вольным городом, маленьким независимым русским государством на берегу Чёрного моря?

2. Хуситы в Йемене вносят важный вклад в развитие торговли через Северный морской путь, который является альтернативой маршруту через Суэцкий канал (ссылка):



По данным Пентагона, хуситы совершили более 100 нападений на суда в Красном море с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В американском оборонном ведомстве отметили, что через Красное море в настоящее время осуществляется 10-15% мировой торговли. Международные судоходные компании из-за обстрелов со стороны хуситов вынуждены менять маршрут, направляя суда через мыс Доброй Надежды, что увеличивает сроки доставки ключевых товаров, включая нефть и газ, на несколько недель.

Важная деталь: тогда как западные производители и перевозчики нефти, вроде британской компании BP, оказались под угрозой, на российские танкеры хуситы не нападают (ссылка). Насколько я понимаю, у хуситов великолепные информаторы, так что они атакуют только корабли, которые идут в порты Израиля или из них.

3. При всём сочувствии к нашим египетским друзьям, чем чаще свободолюбивые хуситы будут блокировать Красное море, тем лучше для России. Мы планируем удвоить мощности арктических портов к 2030, и нам будет выгодно, если наши порты будут полностью загружены (ссылка):



Мурманский универсальный порт «Лавна» в декабре примет первый состав с углем по железной дороге, начнётся заполнение угольных площадок. Первая перевалка угля на экспорт запланирована тут в первой половине 2024 года. <…>

Президент России Владимир Путин в сентябре этого года в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме заявил о том, что мощности российских портов в Арктическом бассейне будут удвоены к 2030 году. <…>

«Если в прошлом году мощность составила 123 миллиона тонн, то к концу десятилетия должна выйти на уровень 252 миллионов тонн, в том числе за счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов, — сказал Владимир Путин. — За счет строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов уже к 2027 году планируется существенно увеличить мощности мурманского порта с нынешних 56 миллионов до 110 миллионов тонн».

«Достичь увеличения грузооборота в два раза до 2027 года нам позволит запуск “Арктической перевалки”, порта “Лавна” и контейнерного терминала “Русатом Карго”. Всем проектам оказали всю возможную поддержку с нашей стороны», — прокомментировал слова президента губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Добро пожаловать в технологически развитую Россию. Северо-восточное побережье нашей страны, ещё в 20-м веке почти безлюдное и по большей части бесполезное, стремительно становится важным и обжитым.