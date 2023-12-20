Не «хурма», а «хаверма»: Институт русского языка в Санкт-Петербурге утвердил новое название популярного фрукта
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Институт русского
языка в Санкт-Петербурге утвердил новое название любимого многими россиянами в
предновогодний период фрукта. Согласно решению лингвистов, отныне в русском
языке вместо слова «хурма» будет использоваться слово «хаверма».
Решение приняли после многочисленных обращений
граждан, которые жаловались на то, что слово «хурма» звучит недостаточно
аппетитно и не отражает всех свойств фрукта. Такое название было введено в обиход
волюнтаристским решением Петра Первого, который впервые увидел хурму в
Голландии, а не в месте её исконного произрастания, и привёз в Россию исковерканное европейцами
произношение.
Слово «хаверма», по
мнению лингвистов, точнее передаёт и форму, и наполнение фрукта. Кроме
того, оно согласуется с другими принятыми в Санкт-Петербурге формами
словообразования. Само же слово восходит к праиндоевропейскому «xāwarmāš», которое означало «плод жизни».
Впрочем, не все
граждане приняли новое название на ура.
«Я против таких нововведений. Пока за это не начнут штрафовать, буду говорить по-старому. У меня зять москвич, так мы с ним
из-за куры с гречей полгода не разговаривали. И это он ещё не знает, как мы, петербуржцы, называем медицинскую пилу… А теперь ещё это на нашу голову
свалилось. Докола?» – возмущается
пенсионерка Мария Лурье.
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