Не «хурма», а «хаверма»: Институт русского языка в Санкт-Петербурге утвердил новое название популярного фрукта

Институт русского

языка в Санкт-Петербурге утвердил новое название любимого многими россиянами в

предновогодний период фрукта. Согласно решению лингвистов, отныне в русском

языке вместо слова «хурма» будет использоваться слово «хаверма».

Решение приняли после многочисленных обращений

граждан, которые жаловались на то, что слово «хурма» звучит недостаточно

аппетитно и не отражает всех свойств фрукта. Такое название было введено в обиход

волюнтаристским решением Петра Первого, который впервые увидел хурму в

Голландии, а не в месте её исконного произрастания, и привёз в Россию исковерканное европейцами

произношение.

Слово «хаверма», по

мнению лингвистов, точнее передаёт и форму, и наполнение фрукта. Кроме

того, оно согласуется с другими принятыми в Санкт-Петербурге формами

словообразования. Само же слово восходит к праиндоевропейскому «xāwarmāš», которое означало «плод жизни».

Впрочем, не все

граждане приняли новое название на ура.

«Я против таких нововведений. Пока за это не начнут штрафовать, буду говорить по-старому. У меня зять москвич, так мы с ним

из-за куры с гречей полгода не разговаривали. И это он ещё не знает, как мы, петербуржцы, называем медицинскую пилу… А теперь ещё это на нашу голову

свалилось. Докола?» – возмущается

пенсионерка Мария Лурье.

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