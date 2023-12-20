Определена безопасная для здоровья доза сахара в чае и кофе

Как показали результаты исследования, проведенного нидерландскими учеными, представляющими Лейденский университет, безопасная доза сахара в чае и кофе, определенная после 32 лет экспериментов, составляет 2,5 грамма, что сопоставимо с двумя кусочками рафинада.

Именно такое количество сахара, как отмечают исследователи, не оказывает сколь-либо существенного влияния на риск преждевременной смерти. Стоит отметить, что газированные напитки и соки, содержание сахара в которых может достигать отметки в 25 граммов, при регулярном потреблении могут оказывать крайне негативное воздействие за здоровье.

Ученые призывают более осознанно подходить к потреблению сахара, особенно содержащегося в напитках, с целью поддержания здорового образа жизни.