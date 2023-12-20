Установлено, в течение какого времени кошки помнят своих хозяев

Мозг кошек напоминает мозг людей и состоит из тех же областей, однако их размеры различаются, причем многих волнует вопрос, касающийся памяти животных.

В качестве примера можно привести мозжечок, отвечающий за движение и равновесие, который у кошек, отличающихся повышенной степенью ловкости, гораздо больше, в то время как сложная префронтальная кора больше у человека, обладающего развитыми навыками анализа информации и принятия рациональных решений, контролем эмоций и наблюдения за чем-либо. Интеллектуальные способности кошек можно сравнить с IQ трехлетнего ребенка, при этом они обладают более развитым зрением, обонянием и слухом, а за счет развитого гиппокампа кошки обладают навигационными способностями и пространственной памятью.

В ходе исследований было установлено, что кошки способны помнить места и людей в течение многих лет, однако эта способность носит избирательный характер и зависит от того, какое место человек занимал в жизни животного. В том случае, если хозяин играл ключевую роль, кошка может его помнить в течение всей жизни.