 

Установлено, в течение какого времени кошки помнят своих хозяев

20.12.2023, 19:00, Разное
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Мозг кошек напоминает мозг людей и состоит из тех же областей, однако их размеры различаются, причем многих волнует вопрос, касающийся памяти животных.

В качестве примера можно привести мозжечок, отвечающий за движение и равновесие, который у кошек, отличающихся повышенной степенью ловкости, гораздо больше, в то время как сложная префронтальная кора больше у человека, обладающего развитыми навыками анализа информации и принятия рациональных решений, контролем эмоций и наблюдения за чем-либо. Интеллектуальные способности кошек можно сравнить с IQ трехлетнего ребенка, при этом они обладают более развитым зрением, обонянием и слухом, а за счет развитого гиппокампа кошки обладают навигационными способностями и пространственной памятью.

В ходе исследований было установлено, что кошки способны помнить места и людей в течение многих лет, однако эта способность носит избирательный характер и зависит от того, какое место человек занимал в жизни животного. В том случае, если хозяин играл ключевую роль, кошка может его помнить в течение всей жизни.        


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