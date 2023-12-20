Мнение: Гражданка Дунцова – на выход!

Судя по тому, что даже тишайшего и лояльнейшего Надеждина Кремль решил (от греха) не регистрировать на предстоящих в марте «выборах» президента РФ – там собираются дуть на воду и не допускать среди «соперников» действующего преза даже намека на малейшее смутьянство. Тактика понятна – время, типа, сейчас «непростое», враги, как известно, не дремлют, поэтому треба единства и сплочения, а не вот этого вот всего.

Про это уже и раньше писали «эксперты» – мол, никакого вольнодумства в этот раз не потерпят (как будто раньше был какой-то прям разгул демократии!) В связи с этим, правда, у деятелей АП намечается проблемка: «тихие» выборы со статистами – это хорошо, но как быть тогда с явкой? Ведь на этот раз не будет даже бессменного участника почти всех президентских выборов с 1991 года – Жириновского! Старый злобный клоун честно отрабатывал пайку почти 30 лет – изо всех сил поддерживал тлеющий огонек интереса к полностью зарегулированному спектаклю; публика хотя бы вяло ожидала, «а что там еще Жирик отмочит». Увы (для Кремля) – и этот вариант уже полностью отыгран.

Но, при скучной и серой кампании с отсутствием даже намека на конкуренцию и интригу – чем они будут загонять народ на участки? Сторонники какой-то альтернативы не придут, потому что «нам голосовать не за кого»; а сторонники тоже не ломанутся – «а чего идти, если «наш» так и так победит?»

В Кремле, конечно, помнят, как на прошлых «выборах» президента они чуть не накололись с этой самой «интригой», когда «для разогрева» позволили коммунистам выпустить на арену темную лошадку Грудинина вместо старого мула Зюганыча; думали, что уж какой-то там председатель колхоза – точно не конкурент бравому полковнику КГБ. Грудинин, однако, так взял с места в карьер, что всю вторую половину кампании весь Кремль ломал голову, как справиться с бойким клубниководом. Его полностью отрубили от федерального эфира, пытались запретить выпускать газеты, а главное – поспешно стали готовить основания для экстренного снятия его с выборов и даже для посадки! «Создали интригу» на свою голову…

Поэтому в этот раз, опять же дуя на воду, от КПРФ пойдет, скорее всего, лично папаша Зю – такая своего рода «обратная замена». Позор – а что делать?

Но – с явкой что?? Будут, видимо, рисовать; ну и второй вариант, с тоски – попробуют надувать трубочкой через задний проход «кандидата-женщину». Здесь считают, что это уж точно безопасно: основной в России электорат – женщины, причем пожилые – а уж они, как считается, в силу присущей именно русским женщинам мизогинии, за «бабу» голосовать точно не будут никогда. Так что ближайшие два месяца эта самая Дунцова будет, наверно, везде. То-то будет смеху, если в итоге и с ней будет как с Грудининым – ее популярность начнет стремительно расти, и ее тоже людям из АП придется судорожно затыкать, как кастрюльку!

Не зря ведь появились слухи об отставке Сергея Кириенко сразу после выборов. Думаю, отставят, да и введут старую советскую практику – «выбирать» одного из одного. А явку обеспечивать опять старыми добрыми советскими методами: «не придете голосовать – отключим газ». Или – посадим каждого десятого. «Непростое время» требует простых решений – восстановить совок.

Тем более что руководство РФ и так этим все последние годы занимается.

Хотя я б на месте АП не выпендривался с какой-то Донцовой через “у”, а взял бы прямо в кандидатки прямо Дарью Донцову. Она б на встречах отрывки из своих книг зачитывала, известности ей не занимать – самая тиражная писательница в России изо всех ныне живущих. И шла бы как раз как альтернатива опальным Акунину и Быкову вместе взятым. Но Донцову очевидно остереглись трогать – а ну как победит?!