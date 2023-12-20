Дед Мороз поставит на учёт в полиции детей, которые прочтут ему стихи поэтов-иноагентов

Силовики напомнили родителям о необходимости внимательно следить за тем, чтобы дети не читали стихи поэтов, внесённых в реестры иноагентов, экстремистов и террористов.

Если ребёнок прочтёт такое стихотворение Деду Морозу, то подарка он не получит. Более того, волшебник поставит его на учёт в детской комнате полиции как потенциального национал-предателя.

В список запрещённых к прочтению зимнему волшебнику стихов попали произведения иноагентов и террористов Дмитрия Быкова, Бориса Акунина и Эдуарда Шарлота. Также не рекомендуется читать стихи, восхваляющие Владимира Ленина и Октябрьский переворот, поскольку Ленин в настоящее время находится под подозрением по делу о создании Украины.

– Дед Мороз – патриот России, – говорит полковник полиции Артём Дёмин. – Он в Устюге живёт, а не уехал куда-нибудь в Латвию и не пишет оттуда гадости про Россию. Деду Морозу было бы неприятно слышать слышать, как цитируют предателей Родины. Лучше спойте ему песню группы «Любэ», или на худой конец «Я русский» Шамана. Это он оценит.

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