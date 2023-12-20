В РФ создана нейросеть для определения владельцев анонимных Telegram-каналов

Как сообщает издание «Известия», в РФ разработана нейросеть, предназначенная для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов и получившая название «Товарищ майор».

Изначально, как отметил глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, была разработана базовая антология методов и приемов, применяемых специалистами в процессе исследования Telegram-канала, после чего соответствующим приемам обучили программу.

В данном случае, как уточнили разработчики, речь идет о процессе, в ходе которого осуществляется сбор информации об администраторах из описания канала, постов, архивных копий и за счет метаданных опубликованных файлов, подчеркнув, что нейросеть анализирует утечки данных быстрее человека, при этом демонстрируя более высокую степень качества.