 

В РФ создана нейросеть для определения владельцев анонимных Telegram-каналов

20.12.2023, 17:50, Разное
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Как сообщает издание «Известия», в РФ разработана нейросеть, предназначенная для выявления владельцев анонимных Telegram-каналов и получившая название «Товарищ майор».

Изначально, как отметил глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, была разработана базовая антология методов и приемов, применяемых специалистами в процессе исследования Telegram-канала, после чего соответствующим приемам обучили программу.

В данном случае, как уточнили разработчики, речь идет о процессе, в ходе которого осуществляется сбор информации об администраторах из описания канала, постов, архивных копий и за счет метаданных опубликованных файлов, подчеркнув, что нейросеть анализирует утечки данных быстрее человека, при этом демонстрируя более высокую степень качества.   


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