 

Microsoft Copilot: Создание и исполнение песен стало проще с помощью Suno

20.12.2023, 17:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская технологическая корпорация Microsoft внедрила в свой чат-бот Copilot инновационный сервис Suno, который позволяет создавать и исполнять музыку. Эту информацию распространил Telegram-канал NN.

Suno – это уникальный инструмент для музыкального творчества, способный автоматически генерировать оригинальные песни, включая музыкальное сопровождение, ритм и вокальное исполнение. Этот сервис поддерживает более 50 языков, включая русский. Тексты для Suno, используемые в исполнениях от Microsoft, создаются с помощью Copilot.

Для использования Suno необходимо войти в Copilot, используя свою учетную запись Microsoft с включенным VPN, и перейти в раздел Plugins, где следует удостовериться, что необходимое расширение присутствует в списке доступных опций.

Редакция NN провела тестирование новой функции Copilot и попросила искусственный интеллект создать и исполнить песню о Сибири. В результате бот сгенерировал два варианта куплетов и припевов с разными музыкальными мотивами.

В одном из припевов звучит: “О-о-о, Сибирь моя, ты мое бездонное море. О-о-о, Сибирь моя, я всегда с тобою буду”.

Согласно NN, единственным ограничением нового сервиса является максимальная длительность создаваемых треков – не более 60 секунд.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12 / Мнение: Гражданка Дунцова – на выход!

20.12 / Дед Мороз поставит на учёт в полиции детей, которые прочтут ему стихи поэтов-иноагентов

20.12 / В РФ создана нейросеть для определения владельцев анонимных Telegram-каналов

20.12 / Кардиолог Ньюби отметил связь отеков лодыжек и сердечно-сосудистых заболеваний

20.12 / Мнение: О девушках и яйцах… А Россия-то — в а***е?

20.12 / Смарт-замки Xiaomi сломались и самопроизвольно открывают двери

20.12 / В ПНИПУ создали материал, скрывающий от электромагнитного излучения

20.12 / Программисты, получившие IT-ипотеку, должны будут ежегодно сдавать экзамены по матанализу и теорверу

20.12 / Названы самые недооцененные смартфоны 2023 года

20.12 / Kosutami показал рабочий прототип Apple AirPower

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика