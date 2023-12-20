Microsoft Copilot: Создание и исполнение песен стало проще с помощью Suno

Американская технологическая корпорация Microsoft внедрила в свой чат-бот Copilot инновационный сервис Suno, который позволяет создавать и исполнять музыку. Эту информацию распространил Telegram-канал NN.

Suno – это уникальный инструмент для музыкального творчества, способный автоматически генерировать оригинальные песни, включая музыкальное сопровождение, ритм и вокальное исполнение. Этот сервис поддерживает более 50 языков, включая русский. Тексты для Suno, используемые в исполнениях от Microsoft, создаются с помощью Copilot.

Для использования Suno необходимо войти в Copilot, используя свою учетную запись Microsoft с включенным VPN, и перейти в раздел Plugins, где следует удостовериться, что необходимое расширение присутствует в списке доступных опций.

Редакция NN провела тестирование новой функции Copilot и попросила искусственный интеллект создать и исполнить песню о Сибири. В результате бот сгенерировал два варианта куплетов и припевов с разными музыкальными мотивами.

В одном из припевов звучит: “О-о-о, Сибирь моя, ты мое бездонное море. О-о-о, Сибирь моя, я всегда с тобою буду”.

Согласно NN, единственным ограничением нового сервиса является максимальная длительность создаваемых треков – не более 60 секунд.