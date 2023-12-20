 

Кардиолог Ньюби отметил связь отеков лодыжек и сердечно-сосудистых заболеваний

20.12.2023, 17:46, Разное
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Британский кардиолог Дэвид Ньюби сообщил, что отеки лодыжек могут указывать на наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Он призвал всех, кто столкнулся с подобным явлением, обратиться к врачу для консультации и обследования.

Ньюби подчеркнул, что видимая отечность в области лодыжек может быть одним из признаков сердечной недостаточности, которая возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. В таких случаях жидкость может скапливаться в ногах, брюшине и даже в легких.

Однако он также отметил, что проблемы с сердцем не являются единственной причиной отеков в ногах. Для того чтобы понять, что отеки лодыжек и стоп могут быть вызваны болезнями сердца, следует обращать внимание на другие симптомы, такие как аритмия, дискомфорт или болезненность в груди, потливость, одышка, удушье и постоянная усталость. Если эти симптомы сопровождают отеки, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Существуют и другие опасные причины отеков лодыжек. Ожирение может оказывать давление на лодыжки, способствуя задержке жидкости вокруг суставов. Лимфедема, вызванная поврежденной или заблокированной лимфатической системой, также может привести к накоплению жидкости в нижних конечностях.

Артрит может вызвать опухлости и болезненность в суставах лодыжек, а тромб может стать причиной отечности только одной ноги, сопровождаясь болью, одышкой, изменением цвета кожи и головокружением.

Наконец, дисфункция печени или почек может вызывать задержку жидкости в организме, иногда проявляясь отеками и болезненностью на всей ноге.

Поэтому при наличии отеков лодыжек следует обратиться к врачу для диагностики и выявления возможных причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и другие проблемы.


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