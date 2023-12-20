На катке в саду имени Баумана покажут классику советского кино

Каток в саду имени Баумана считается одним из самых уютных в Москве. Ретро-лампочки, развешанные над основной площадкой гирлянды и историческая деревянная сцена “Ракушка” с разноцветными огоньками придают ему особую атмосферу.

В этом сезоне гостям покажут классику советского кинематографа. Посетители увидят “Карнавальную ночь”, “Морозко”, “Покровские ворота” и другие известные картины.

Кино будут транслировать на экране, расположенном на улице. При желании посмотреть фильмы можно из окна ближайшего помещения.

Министр правительства Москвы, глава Департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что классические советские фильмы являются традиционным сопровождением новогодних праздников.

“Кинопоказы на катке в саду имени Баумана будут проходить с декабря по февраль в будни, а также в выходные и праздничные дни”, – уточнил глава столичного ведомства.

Каток в саду имени Баумана – один из самых живописных в Москве. Площадка окружена объектами культурного наследия Басманного района. Каток работает каждый день с 10 до 21 часа. Действует пункт проката инвентаря.

В этом сезоне в Москве открыто 1,4 тысячи катков, в том числе во дворах во всех районах столицы. Некоторые появились совсем недавно, а на других горожане проводили время еще до 1917 года.

Так, на Чистопрудном бульваре в центре столицы открылся каток с натуральным льдом площадью 12 тысяч квадратных метров. Покаться в окружении исторических пейзажей можно круглосуточно. Перед началом сезона специалисты проверили толщину льда и подтвердили безопасность катания.

Катки с натуральным льдом появились в Москве с началом устойчивых холодов. Всего в городе работает 19 таких площадок. Для посетителей оборудована необходимая инфраструктура с пунктами проката, кафе и раздевалками.

Крупнейшая площадка для катания на коньках с натуральным льдом расположена в “Сокольниках” на востоке Москвы. Ежегодно там заливают 1-й Лучевой просек и большой круг. Площадь катка под названием “Гигант” составляет более 16 тысяч квадратных метров. Посещение бесплатное.