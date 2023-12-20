Мнение: О девушках и яйцах… А Россия-то — в а***е?

Да уж, довели, понимаешь, Россию до…

До того, что российские девушки начали мечтать о паре настоящих яиц — крупных и свежих, а не каких-то там застарелых. Самые смелые в открытую сигнализируют миру об этом смелом своём желании, отчаянно позируя в супермаркетах у прилавка с куриными яйцами, пока охрана не вмешалась.

И это уже тренд в молодёжных соцсетях.

Смех — смехом, но симптом-то нехороший такой… Говорящий о том месте, где сейчас #Россия лучше многого прочего.

С одной стороны, проблема выеденного яйца не стоит. На ровном месте раздута. Вот специально зашёл в «Перекрёсток» в поисках дефицита — и обломался. В смысле — нет его, дефицита-то. Яйца есть, а дефицита нет.

И #цены не сказать, чтобы запредельные. Помнится, под минувшую Пасху тоже трёхзначными были. Но никто и не взроптал даже, ибо «дорого яичко ко Христову дню». А теперь — президенту вопросы задают, с Ираном и Турцией контракты заключают внешнеторговые, валюту тратят почём зря. Как дети, ей-Богу!

Таинственные «пропажи» отдельных продуктов с прилавков, — по большей части виртуальные, нежели реальные, — помнится, случались и раньше. То гречка исчезала, то соль, то сахар. И каждый раз: одно и то же. Шумиха, неразбериха, властные решения, импорт втридорога, денежки в карман кое-кому. Понятно, там многие были в доле.

Отличие нынешнего «яичного кризиса» от аналогов лишь в том, что исчезали раньше, как правило, товары повседневного спроса, удобные в хранении на складах. Яйца — продукт более капризный: требуется определённый температурный режим, бережное обращение, строгий контроль. Странно, почему они стали жертвой паники сейчас. Но, быть может, дело в сезонном спросе со стороны фармацевтической отрасли. Яичный дефицит совпал с началом сезона массовых прививок — от гриппа, ковида и, новшество 2023 года, от кори, а ведь вакцины, как известно, делают на основе яичного белка. Также говорят, что вырос спрос на яичный порошок со стороны Минобороны России.

Если такова причина, помимо коррупционной, это всё же не очень хороший сигнал о ситуации в российском АПК. Где производители, похоже, начали работать строго «под заказ» и высчитывать объёмы. Промашки в таком случае неизбежны. А яйца тут стали неожиданным лидером продовольственной инфляции. Они за год подорожали почти в 1,5 раза, тогда как продукты питания в целом за последние 12 месяцев выросли в цене только на 8%. Для сравнения: охлажденная и мороженая курица за этот период подорожала на 30%, сливочное масло — на 2%, а макароны подешевели почти на 5%.

С другой стороны, происходящее ведь не катастрофа. Яйца накануне Рождества и Пасхи успешно дорожают и в #США — к слову, примерно в том же темпе: в 1,5-2 раза при сезонном спросе. Ничего, #Америка от этого не развалилась.

А вот Россия — непременно погибнет?

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