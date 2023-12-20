 

Смарт-замки Xiaomi сломались и самопроизвольно открывают двери

20.12.2023, 16:40, Разное
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Представители компании отреагировали на информацию о самопроизвольном открывании оснащенных умными замками дверей, поступающую от пользователей.

Просмотрев ролики, размещенные в интернете, сотрудник Xiaomi уточнил, что в данном случае речь идет о полуавтоматических корпусах замков без автоматического втягивания язычка, в связи с чем возможность самопроизвольного открытия исключается полностью. В компании подчеркнули, что их смарт-замок не поддерживает функцию удаленной разблокировки при помощи сети, уточнив, что в тех случаях, когда дверь закрыта не полностью, либо дверная коробка имеет большой зазор, теоретическая возможность «случайного автоматического открывания двери» существует.

В связи с этим инженеры Xiaomi провели комплексную проверку, однако в процессе тестирования повторы ситуации не фиксировались, а для успокоения общественности компания планирует привлечь к испытаниям стороннее агентство.     


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